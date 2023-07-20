***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2023 12:36
***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASEU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173748
BIST
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14:336.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,20%
|| 78,96
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:3326,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1296
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:3330,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2218
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:331.715,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 13,13
|Açılış
|: 1.715,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KLRHO
|17,83
|148.835.473
|% 9,99
|
|SDTTR
|164,00
|182.436.907
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.106.030
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.946.047
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.997.641
|% -9,96
|
|RALYH
|77,65
|130.959.919
|% -9,76
|
|MAALT
|574,80
|67.086.539
|% -5,91
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,00
|6.920.576.834
|% 1,07
|
|ASTOR
|87,70
|5.083.486.492
|% 7,54
|
|EKGYO
|8,59
|3.749.082.687
|% 3,00
|
|ASELS
|73,50
|3.179.118.593
|% 2,65
|
|AKBNK
|25,26
|2.960.367.377
|% 0,96
|
|EKGYO
|8,59
|3.749.082.687
|% 3,00
|
|ODAS
|9,48
|1.752.503.796
|% 6,40
|
|YKBNK
|13,27
|2.040.377.889
|% 0,38
|
|IHYAY
|1,12
|138.046.293
|% -2,61
|
|AKBNK
|25,26
|2.960.367.377
|% 0,96
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9052
|26,9148
|% 0,48
|
|Euro
|30,1911
|30,2292
|% 0,74
|
|Sterlin
|34,6170
|34,7906
|% 0,19
|
|Frank
|31,2332
|31,4214
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1563
|7,1922
|% 0,47
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|4,77
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,68
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.284
|11.404
|28,00
|
|Yarım
|5.642
|5.728
|14,00
|
|Çeyrek
|2.821
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,82
|0,15
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|0,32
|
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