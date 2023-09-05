***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 11:01
***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PASEU]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASEU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191610
BIST
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14:548.165
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,88
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5426,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0292
|Açılış
|: 23,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7500
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5428,7698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0810
|Açılış
|: 20,2668
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6626
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:541.663,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,92
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:54
|GLBMD
|31,46
|35.247.352
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.696.748
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.778.629
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.385.660.040
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.743.024.908
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.550.475
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,42
|6.176.481.000
|% 4,74
|
|YKBNK
|16,93
|5.183.749.804
|% 1,32
|
|KOZAL
|31,10
|5.092.412.762
|% 1,24
|
|EUPWR
|241,40
|4.031.108.694
|% 0,29
|
|THYAO
|250,70
|3.845.563.032
|% -0,79
|
|YKBNK
|16,93
|5.183.749.804
|% 1,32
|
|ISCTR
|23,42
|6.176.481.000
|% 4,74
|
|EKGYO
|8,91
|2.190.200.447
|% 1,25
|
|KOZAL
|31,10
|5.092.412.762
|% 1,24
|
|ZOREN
|4,77
|609.069.708
|% -1,65
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7838
|26,7938
|% 0,13
|
|Euro
|28,7581
|28,7670
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,5334
|33,7015
|% -0,50
|
|Frank
|30,0271
|30,2080
|% -0,39
|
|Riyal
|7,1216
|7,1573
|% 0,07
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-6,66
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.028
|11.124
|-20,00
|
|Yarım
|5.531
|5.592
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-0,47
|
Seans Raporu
14:54
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, ISBTR, OYLUM, GLBMD, ISGSY, ALCAR, MIATK, ENERY, TATEN, OFSYM