***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 15:27
***PASEU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PASEU]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASEU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219134
BIST
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17:308.024
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 77,40
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.038
17:3028,8036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8132
En Düşük
28,6767
17:3031,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1018
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
17:301.852,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 26,07
|Açılış
|: 1.852,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.853,75
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|84,15
|23.958.385
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|SMART
|25,54
|432.809.105
|% 9,99
|
|INTEM
|311,00
|42.358.000
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.482.975
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,50
|14.302.829.279
|% 3,83
|
|MIATK
|48,96
|4.720.877.396
|% -4,00
|
|EREGL
|40,84
|4.021.821.575
|% 3,13
|
|TUPRS
|154,30
|3.153.628.566
|% 0,46
|
|ASELS
|45,70
|3.034.138.297
|% 2,47
|
|IHLAS
|1,38
|269.244.688
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|897.464.416
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,59
|1.205.010.427
|% -0,78
|
|ODAS
|11,87
|1.594.510.350
|% 5,51
|
|SKBNK
|7,60
|938.370.244
|% 5,12
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7720
|28,8256
|% 0,30
|
|Euro
|31,5583
|31,5780
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,0350
|36,2157
|% 0,59
|
|Frank
|32,4844
|32,6800
|% 0,46
|
|Riyal
|7,6551
|7,6935
|% 0,24
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|933,50
|936,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.080,59
|1.085,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,10
|82,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.004,66
|2.004,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:43MERIT
Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem
-
17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
-
17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
-
17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem
-
17:37SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 028 adet işlem