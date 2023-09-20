***PASEU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2023 09:57
***PASEU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PASEU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196337
BIST
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12:467.836
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 52,15
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4627,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0414
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4628,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1086
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
En Düşük
28,8121
12:461.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:44
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.296.881
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.167.995
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.209.448
|% 9,98
|
|IDEAS
|65,55
|37.109.541
|% 9,98
|
|LIDER
|122,40
|103.402.979
|% -10,00
|
|PEGYO
|8,37
|73.412.451
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|439,60
|339.547.960
|% -9,64
|
|KUTPO
|74,15
|74.178.782
|% -4,75
|
|THYAO
|223,60
|4.795.759.704
|% 2,29
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ALARK
|124,50
|2.254.328.883
|% -1,03
|
|KOZAL
|28,36
|1.973.339.588
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,57
|2.430.123.214
|% 2,86
|
|ISCTR
|22,72
|2.831.833.708
|% 3,18
|
|EKGYO
|7,94
|635.799.030
|% 0,63
|
|SKBNK
|5,73
|447.642.807
|% 2,69
|
|CEMAS
|4,57
|332.478.931
|% 8,55
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0347
|27,0433
|% 0,14
|
|Euro
|28,9353
|28,9444
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5152
|% -0,09
|
|Frank
|30,0179
|30,1988
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,35
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|11.308
|11.479
|-22,00
|
|Tam
|11.074
|11.144
|-22,00
|
|Yarım
|5.554
|5.595
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,19
|20,22
|0,05
|
|B. Petrol
|93,24
|93,24
|-1,10
|