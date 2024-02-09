***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
09.02.2024 18:10
***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
09/02/2024
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
27.000.000
Baz Fiyat (TL)
35
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/02/2024
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
06-07/02/2024
Açıklamalar
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 134.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 35,00 TL/pay baz fiyat, "PATEK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248595
BIST