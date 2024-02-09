***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PATEK]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi09/02/2024Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)27.000.000Baz Fiyat (TL)35İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih13/02/2024Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi06-07/02/2024AçıklamalarPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 134.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/02/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 35,00 TL/pay baz fiyat, "PATEK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248595BIST