***PATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.04.2024 10:21
***PATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266878
BIST
'
11:398.970
En Düşük
|Değişim
|: 0,27%
|| 24,18
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3931,8872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0671
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3934,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1171
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:392.351,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,19
|Açılış
|: 2.351,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|30.965.912
|% 9,91
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|KARYE
|40,22
|89.401.550
|% 8,70
|
|SEKUR
|14,55
|18.826.865
|% 8,58
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.165.746
|% -5,80
|
|ERSU
|46,50
|28.020.944
|% -5,64
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.242.522.552
|% -3,92
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|EREGL
|39,00
|1.060.723.463
|% 1,88
|
|TUPRS
|165,30
|1.051.470.463
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,67
|1.915.705.189
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,42
|401.145.564
|% 0,37
|
|AKENR
|18,55
|786.674.305
|% 9,83
|
|AKFGY
|2,18
|80.839.583
|% 5,83
|
|ODINE
|82,40
|2.668.342.569
|% 6,12
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8845
|31,8890
|% -0,20
|
|Euro
|34,7101
|34,7229
|% 0,35
|
|Sterlin
|40,1313
|40,3325
|% -0,46
|
|Frank
|34,9551
|35,1303
|% -0,96
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|