***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.02.2024 19:58
***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket paylarının halka arz sonrası artmasına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için 21.02.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Ekte yeni tadil metni sunulmuştur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251195
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
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|Önceki Kapanış
|: 9.345
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9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0962
|Açılış
|: 31,2300
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|Önceki Kapanış
|: 31,1200
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31,0114
En Düşük
30,8591
18:0533,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0957
|Açılış
|: 33,6000
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|Önceki Kapanış
|: 33,5800
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En Düşük
33,3775
18:052.016,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,71
|Açılış
|: 2.016,74
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|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
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2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9995
|31,0064
|% 0,31
|
|Euro
|33,5318
|33,5438
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,9888
|39,1843
|% 0,21
|
|Frank
|35,0748
|35,2861
|% 0,41
|
|Riyal
|8,2423
|8,2837
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,82
|22,85
|% 0,66
|
|Platin
|883,54
|886,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,86
|942,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,94
|82,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,04
|2.023,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
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Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
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17:56MEGMT
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17:54BYDNR
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF