***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket paylarının halka arz sonrası artmasına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için 21.02.2024 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Ekte yeni tadil metni sunulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251195BIST