***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu'nun ve nezdinde oluşturulacak komitelerin yetki ve görev dağılımını, çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu İç Yönergesi ekteki şekilde kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267653BIST