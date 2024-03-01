***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'in geliştiricisi olan Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş' nin mevcut üretim kapasitesinin 3 katına çıkarılması, genişleyen iş hacmine uygun olarak artan istihdam ve Ar-Ge faaliyetleri için daha geniş alanlarda çalışmalarını sürdürmesi amacıyla Ankara'nın Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde 4987 m2 üretim alanı ve 1234 m2 ofis alanı ile toplamda 6.221 m2 kapalı alana sahip bir fabrika binası 5 yıllık süre için kiralanmıştır.Yeni fabrikada mevcut ürünlerin üretimleri ile birlikte yeni ürünler için de geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Kiralama konusu yeni Fabrika binası modern üretim ekipmanları ve uzman kadromuzun kullanımıyla, projelerimize daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254002BIST