***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 18:15
***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin'in geliştiricisi olan Şirketimiz bağlı ortaklığı TİTRA Teknoloji A.Ş' nin mevcut üretim kapasitesinin 3 katına çıkarılması, genişleyen iş hacmine uygun olarak artan istihdam ve Ar-Ge faaliyetleri için daha geniş alanlarda çalışmalarını sürdürmesi amacıyla Ankara'nın Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde 4987 m2 üretim alanı ve 1234 m2 ofis alanı ile toplamda 6.221 m2 kapalı alana sahip bir fabrika binası 5 yıllık süre için kiralanmıştır.Yeni fabrikada mevcut ürünlerin üretimleri ile birlikte yeni ürünler için de geliştirme faaliyetlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir. Kiralama konusu yeni Fabrika binası modern üretim ekipmanları ve uzman kadromuzun kullanımıyla, projelerimize daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254002
BIST
'
18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1050
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0533,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1182
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.096,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 43,91
|Açılış
|: 2.096,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.097,54
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3290
|31,3385
|% 0,34
|
|Euro
|33,9575
|33,9849
|% 0,35
|
|Sterlin
|39,5362
|39,7345
|% 0,58
|
|Frank
|35,3146
|35,5274
|% 0,39
|
|Riyal
|8,3389
|8,3807
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,08
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|881,61
|883,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,94
|958,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,14
|84,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.080,19
|2.080,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606