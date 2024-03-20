***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 16:48
***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. İlgili Tebliğin 11. maddesine göre, Yatırımcı İlişkileri görevlerini ifa etmek amacı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin atanması, ilgili kişinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahip olması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 20.03.2024 tarihi itibariyle, Can Öztürk'ün Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260618
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0378
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0308
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.247,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,74
|Açılış
|: 2.247,29
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EMNIS
|248,60
|6.341.786
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|ISCTR
|10,73
|3.787.060.766
|% -0,37
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3798
|32,3850
|% 0,12
|
|Euro
|35,1986
|35,2150
|% 0,07
|
|Sterlin
|42,0498
|42,2606
|% -0,34
|
|Frank
|37,1186
|37,3047
|% -0,61
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|897,94
|899,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,57
|1.000,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,96
|85,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,01
|2.158,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında