***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimiz bagˆlı ortaklıgˆı Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S¸. ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş arasında Next Level Kemer Projesi , Tüm bloklar Elektrik Tesisat İşleri için ?473.932.626,94 + KDV olmak üzere yeni bir anlaşma imzalanmıştır.İşin süresi ise 13 ay olarak planlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260677BIST