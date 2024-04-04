***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK mevzuatına uygun olarak belirlenmiş olup Politikalar ve Etik ilkeler ekte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267651BIST