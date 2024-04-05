***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2024 18:59
***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarımızdan Sn. Fatih Erdoğan, Sn. Abdulkerim Fırat ve Sn. Mehmet Erdoğan'ın her biri ayrı ayrı olmak üzere Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.de bulunan 8.000.000 adet imtiyazlı A grubu ile 14.780.000 adet B grubu payların ( Toplamda 24.000.000 adet A grubu - 44.340.000 adet B grubu) Borsa İstanbul A.Ş. " Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenmiş fiyat olan 176 TL den, sahibi oldukları Pasifik Holding A.Ş'ye devredilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvurular olumlu olarak karşılanmıştır. Devirle ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268879
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
|| 489,81
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.619
18:0531,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0956
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
18:0534,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0787
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4804
18:052.394,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 45,41
|Açılış
|: 2.394,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.397,04
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
|
|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
|
|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9802
|31,9914
|% 0,30
|
|Euro
|34,6636
|34,7358
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2348
|40,4365
|% 0,60
|
|Frank
|35,3266
|35,5037
|% 0,65
|
|Riyal
|8,4899
|8,5325
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,42
|27,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,39
|931,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,93
|1.006,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,65
|91,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.328,07
|2.328,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
-
17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
-
17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA