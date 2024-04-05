***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PATEK*** PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Sn. Fatih Erdoğan, Sn. Abdulkerim Fırat ve Sn. Mehmet Erdoğan'ın her biri ayrı ayrı olmak üzere Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.de bulunan 8.000.000 adet imtiyazlı A grubu ile 14.780.000 adet B grubu payların ( Toplamda 24.000.000 adet A grubu - 44.340.000 adet B grubu) Borsa İstanbul A.Ş. " Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenmiş fiyat olan 176 TL den, sahibi oldukları Pasifik Holding A.Ş'ye devredilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvurular olumlu olarak karşılanmıştır. Devirle ilgili gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268879BIST