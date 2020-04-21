***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.04.2020 16:45
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
2019 Yılı Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839583
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0556
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0624
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6024
En Düşük
7,5188
18:05378,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 378,35
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.206.567
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|64.100
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|117.169.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.768
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|189.500
|% -7,82
|
|QNBFL
|113,90
|30.866.795
|% -7,77
|
|MERIT
|15,38
|20.582
|% -6,79
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,67
|961.305.864
|% 3,32
|
|GARAN
|8,18
|644.793.525
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|610.555.625
|% -1,61
|
|THYAO
|10,45
|552.051.065
|% -1,79
|
|ISFIN
|3,33
|549.468.218
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|488.018.633
|% 0,62
|
|ECILC
|4,67
|961.305.864
|% 3,32
|
|ISFIN
|3,33
|549.468.218
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,78
|314.405.232
|% 1,09
|
|YKBNK
|1,99
|209.759.667
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5544
|8,5973
|% -0,54
|
|Frank
|7,1851
|7,2284
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-13,32
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.485
|1,20
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-10,20
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|0,60
|
|Çeyrek
|609
|623
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|14,79
|14,84
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|20,00
|20,00
|-5,57
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57DOCO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 354.10 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 173 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TRKCM, SODA
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1087 kaybederek (% -1.16 ) 92, 396
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, DIRIT, COSMO, RODRG, ARTI, PRKME, SELGD, METAL
-
17:53
EGCYH, HEKTS, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında