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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

31.03.2021 18:23



***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Açıklamalar

2020 FAALİYET RAPORU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922320


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
YAPRK 107,80 3.419.646 % 10,00  
RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
TGSAS 17,93 21.299.311 % 10,00  
ALCAR 412,60 30.657.343 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2419 8,2494 % -0,89  
Euro 9,6952 9,7239 % -0,52  
Sterlin 11,3398 11,3967 % -0,65  
Frank 8,7256 8,7782 % -0,93  
Riyal 2,1935 2,2045 % -0,96  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 19,29  
Altın Gr. 453 454 2,20  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 0,27  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,04  
B. Petrol 64,43 64,43 0,26  
Seans Raporu 18:05
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