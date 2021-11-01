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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 16:37



***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Açıklamalar

                                         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 08.10.2021
KARAR SAYISI: 2021/09
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) 30 Eylül 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
  
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
  
İstanbul, 01 Kasım 2021
   
Saygılarımızla,
                                                                                                         
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Mehmet Gökhan ÇATANA                                                              
Yönetim Kurulu Başkanı                               




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973437


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Altın Gr. 547 547 -2,80  
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Tam 3.592 3.682 5,68  
Yarım 1.736 1.781 2,75  
Çeyrek 871 891 1,37  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 0,10  
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