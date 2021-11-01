***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 16:37
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Açıklamalar
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 08.10.2021
KARAR SAYISI: 2021/09
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30 Eylül 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul, 01 Kasım 2021
Saygılarımızla,
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mehmet Gökhan ÇATANA
Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973437
BIST
16:461.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,55
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
16:469,5089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0807
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:4611,0045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1094
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:46546,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -3,08
|Açılış
|: 546,94
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:46
|RALYH
|7,15
|82.845.258
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|19.463.910
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.366.668
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.429.575
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.483.164
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|39.534.030
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|44.436.446
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|463.130.224
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.184.282
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,14
|2.276.088.772
|% 2,94
|
|SISE
|8,51
|862.709.222
|% -1,73
|
|THYAO
|15,31
|833.420.335
|% 2,27
|
|BIMAS
|63,95
|698.292.366
|% 2,90
|
|YKBNK
|2,80
|634.359.466
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,80
|634.359.466
|% 2,56
|
|GARAN
|10,14
|2.276.088.772
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,03
|270.681.164
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|166.567.568
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,73
|292.116.737
|% 2,63
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5053
|9,5089
|% -0,84
|
|Euro
|10,9974
|11,0045
|% -0,98
|
|Sterlin
|12,9703
|13,0354
|% -0,83
|
|Frank
|10,3860
|10,4486
|% -0,40
|
|Riyal
|2,5281
|2,5408
|% -0,81
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|6,81
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|5,68
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,75
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|1,22
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, TKFEN, GUBRF
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 13 artarak (% 1.06 ) 1, 349
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARYE, HEDEF, GSRAY, ZRGYO, TSPOR, RALYH, KLGYO
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, BIOEN, AKFGY, NUGYO
-
16:58
MANAS, KLGYO, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında