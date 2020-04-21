***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat183.343.634 238.306.586Satışların Maliyeti-177.854.420 -235.879.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.489.214 2.426.809BRÜT KAR (ZARAR)5.489.214 2.426.809Genel Yönetim Giderleri21 -869.336 -586.681Pazarlama Giderleri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 633.981 1.465.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -24.098 -321.651Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.229.761 2.984.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.229.761 2.984.389Finansman Gelirleri24 141.090 977.274Finansman Giderleri25 -103.082 -734.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.267.769 3.226.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.016.739 -450.414Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -255.699 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -761.040 -450.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.251.030 2.776.278DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.251.030 2.776.278Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.251.030 2.776.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI581.985 -238.655Dönem Karı (Zararı)4.251.030 2.776.278Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.251.030 2.776.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.931.159 -2.578.661Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler190.279 63.096Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.581 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.581 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-888.246Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.288.934 -2.038.845Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.288.934 -2.038.845Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.143.915 285.334İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler262.114 -436.272Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 6.043.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 6.043.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.679 -9.436İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.679 -9.436Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler398.363 -454.557Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)398.363 -454.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.325 -5.932.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.325 -5.932.222Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler778 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)778 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-140.381 -83.057Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-122.605 -1.918Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-17.776 -81.139Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları581.985 -238.655YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-763.808 199.767Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-763.808 -134.339Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-758.021 -133.584Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.787 -755Alınan Temettüler0 334.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI773.403 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri773.403 0Kredilerden Nakit Girişleri773.403 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)591.580 -38.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)591.580 -38.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.971 73.859DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ626.551 34.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 626.552 34.971Finansal Yatırımlar9 12.002.973 7.112.403Diğer Alacaklar24.716 38.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 24.716 38.395Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 8.631 6.671Diğer Dönen Varlıklar120.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 120.645ARA TOPLAM12.783.517 7.192.440TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.783.517 7.192.440DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 107.221 124.971Kullanım Hakkı Varlıkları16 587.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR698.502 124.971TOPLAM VARLIKLAR13.482.019 7.317.411KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar162.740İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar162.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 162.740Ticari Borçlar826 11.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 826 11.151Diğer Borçlar778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 202.737 -180.138Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 15.808 33.584ARA TOPLAM382.889 -135.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.889 -135.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 610.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 23.581Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.211.454 450.414TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.845.699 450.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.228.588 315.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.253.431 7.002.400Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.133.958 2.357.679Net Dönem Karı veya Zararı4.251.030 2.776.278TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.253.431 7.002.400TOPLAM KAYNAKLAR13.482.019 7.317.411Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 1.476.697 1.147.148 1.194.448 5.098.286 5.098.286Transferler-888.247 1.210.530 -1.194.448 -872.165 -872.165Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.679 2.776.278 7.002.400 7.002.400Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.679 2.776.278 7.002.400 7.002.400Transferler2.776.278 -2.776.278Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.251.030 2.776.278DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)26 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.251.030 2.776.278Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.251.030 2.776.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839582BIST