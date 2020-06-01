***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri21 -397.139 -245.173Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 55.457 8.214Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -9.741 -13.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-351.423 -250.859Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 114.169.054 37.812.662Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -115.986.498 -36.621.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.168.867 940.699Finansman Gelirleri24 80.597 31.322Finansman Giderleri25 -46.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.134.541 972.021Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri483.993 -1.286Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 483.993 -1.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.650.548 970.735DÖNEM KARI (ZARARI)-1.650.548 970.735Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.650.548 970.735Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI957.202 2.359Dönem Karı (Zararı)-1.650.548 970.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.650.548 970.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.883.718 -2.662.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler75.441 11.223Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.521 7.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.521 7.891Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.275.950 -2.863.410Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.275.950 -2.863.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-686.730 181.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.491.468 1.694.496Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.468.344 1.943.340Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -48.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -48.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-515 16.085İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-515 16.085Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-815 -11.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-815 -11.151Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-778 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-778 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.232 -205.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.598 -183.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.830 -22.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları957.202 2.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.947 -7.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-13.947 -7.086Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-13.947 -1.299Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -5.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.436 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.436 0Kredilerden Nakit Girişleri-14.436 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.819 -4.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)928.819 -4.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ626.551 34.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.555.370 30.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 1.555.371 626.552Finansal Yatırımlar9 8.810.580 12.002.973Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.810.580 12.002.973Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar9 8.810.580 12.002.973Diğer Alacaklar25.232 24.716İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 25.232 24.716Peşin Ödenmiş Giderler117.699 8.631İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 117.699 8.631Diğer Dönen Varlıklar7.870 120.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 7.870 120.645ARA TOPLAM10.516.752 12.783.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.516.752 12.783.517DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 84.371 107.221Tesis, Makine ve Cihazlar14 29.140 27.987Taşıtlar14 55.031 78.433Özel Maliyetler14 200 801Kullanım Hakkı Varlıkları16 550.708 587.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.929 3.858Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.929 3.858Diğer Duran Varlıklar6.304İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR643.312 698.501TOPLAM VARLIKLAR11.160.064 13.482.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar148.305 162.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar148.305 162.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 148.305 162.740Ticari Borçlar12 826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 12 826Diğer Borçlar0 778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 202.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.639 15.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 43.639 15.808ARA TOPLAM191.956 382.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.956 382.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 610.664 610.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 27.101 23.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 727.460 1.211.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.365.225 1.845.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.557.181 2.228.587ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.602.883 11.253.431Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler588.451 588.451Yasal Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.384.988 5.133.958Net Dönem Karı veya Zararı-1.650.548 4.251.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.602.883 11.253.431TOPLAM KAYNAKLAR11.160.064 13.482.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992