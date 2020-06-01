***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 12:13
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -397.139 -245.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 55.457 8.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.741 -13.900
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-351.423 -250.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 114.169.054 37.812.662
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -115.986.498 -36.621.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.168.867 940.699
Finansman Gelirleri
24 80.597 31.322
Finansman Giderleri
25 -46.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.134.541 972.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
483.993 -1.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 483.993 -1.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.650.548 970.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.650.548 970.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.650.548 970.735
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
957.202 2.359
Dönem Karı (Zararı)
-1.650.548 970.735
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.650.548 970.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.883.718 -2.662.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.441 11.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.521 7.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.521 7.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.275.950 -2.863.410
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.275.950 -2.863.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-686.730 181.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.491.468 1.694.496
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.468.344 1.943.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -48.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -48.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-515 16.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-515 16.085
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-815 -11.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-815 -11.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-778 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-778 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.232 -205.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.598 -183.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27.830 -22.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
957.202 2.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.947 -7.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.947 -7.086
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.947 -1.299
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.436 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.436 0
Kredilerden Nakit Girişleri
-14.436 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.819 -4.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
928.819 -4.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
626.551 34.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.555.370 30.244
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.555.371 626.552
Finansal Yatırımlar
9 8.810.580 12.002.973
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.810.580 12.002.973
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
9 8.810.580 12.002.973
Diğer Alacaklar
25.232 24.716
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 25.232 24.716
Peşin Ödenmiş Giderler
117.699 8.631
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 117.699 8.631
Diğer Dönen Varlıklar
7.870 120.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 7.870 120.645
ARA TOPLAM
10.516.752 12.783.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.516.752 12.783.517
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 84.371 107.221
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 29.140 27.987
Taşıtlar
14 55.031 78.433
Özel Maliyetler
14 200 801
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 550.708 587.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.929 3.858
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.929 3.858
Diğer Duran Varlıklar
6.304
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
643.312 698.501
TOPLAM VARLIKLAR
11.160.064 13.482.018
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.305 162.740
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
148.305 162.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 148.305 162.740
Ticari Borçlar
12 826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 12 826
Diğer Borçlar
0 778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 202.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.639 15.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 43.639 15.808
ARA TOPLAM
191.956 382.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.956 382.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 610.664 610.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 27.101 23.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 727.460 1.211.454
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.365.225 1.845.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.557.181 2.228.587
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.602.883 11.253.431
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
588.451 588.451
Yasal Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.384.988 5.133.958
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.650.548 4.251.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.602.883 11.253.431
TOPLAM KAYNAKLAR
11.160.064 13.482.018
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992