***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri21 -589.595 -383.760 -192.456 -138.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 454.506 609.450 399.050 601.237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -11.651 -16.016 -1.911 -2.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-146.740 209.674 204.683 460.533Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 177.009.158 69.123.986 62.840.103 31.311.324Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -173.987.093 -68.110.147 -58.000.596 -31.489.043FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.875.325 1.223.513 5.044.190 282.814Finansman Gelirleri24 203.319 41.392 122.724 10.070Finansman Giderleri25 -142.575 0 -96.304 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.936.069 1.264.905 5.070.610 292.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-536.786 -2.024 -1.020.780 -738Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -588.897 0 -588.897 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 52.111 -2.024 -431.883 -738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146DÖNEM KARI (ZARARI)2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.139.870 139.677Dönem Karı (Zararı)2.399.283 1.262.881Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.399.283 1.262.881Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.759.069 -3.091.060Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler93.191 22.500Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.097 27.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.097 27.651Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.187.054 -3.140.011Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.187.054 -3.140.011Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler327.697 -1.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.499.656 1.967.856Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.466.176 1.986.960Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-930 15.139İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-930 15.139Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-810 -11.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-810 -11.151Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-778 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.998 -23.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)37.343 -1.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.345 -21.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.139.870 139.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.947 -7.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.947 -7.086Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.947 -1.299Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.862 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.862 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.097.061 132.591NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.097.061 132.591DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ626.551 21.145DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.723.612 153.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 4.723.613 626.552Finansal Yatırımlar9 10.723.851 12.002.973Diğer Finansal Yatırımlar9 10.723.851 12.002.973Diğer Alacaklar25.646 24.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 25.646 24.716Peşin Ödenmiş Giderler80.610 8.631İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 80.610 8.631Diğer Dönen Varlıklar3.255 120.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 3.255 120.645ARA TOPLAM15.556.975 12.783.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.556.975 12.783.517DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 102.370 107.221Taşıtlar14 66.416 78.433Mobilya ve Demirbaşlar14 35.454 27.987Özel Maliyetler14 500 801Kullanım Hakkı Varlıkları16 513.994 587.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.894 3.858Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.894 3.858Diğer Duran Varlıklar8.068İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 8.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR627.326 698.501TOPLAM VARLIKLAR16.184.301 13.482.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar133.879 162.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar133.879 162.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 133.879 162.740Ticari Borçlar16 826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 16 826Diğer Borçlar0 778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 582.545 202.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.463 15.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.463 15.808ARA TOPLAM730.903 382.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER730.903 382.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 610.664 610.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 30.678 23.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.159.342 1.211.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.800.684 1.845.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.531.587 2.228.587ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.652.714 11.253.431Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler588.451 588.451Yasal Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.384.988 5.133.958Net Dönem Karı veya Zararı2.399.283 4.251.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.652.714 11.253.431TOPLAM KAYNAKLAR16.184.301 13.482.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.680 2.776.278 7.002.401 7.002.401Transferler2.776.278 -2.766.278Dönem Karı (Zararı)4.251.030 4.251.030 4.251.030Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Transferler4.251.030 -4.251.030Dönem Karı (Zararı)2.399.283 2.399.283 2.399.283Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 2.399.283 13.652.714 13.652.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868998BIST