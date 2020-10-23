***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri21 -858.084 -586.479 -268.489 -202.718Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 533.627 618.183 79.120 8.732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -38.458 -23.331 -26.807 -7.315ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-362.915 8.373 -216.176 -201.301Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 253.616.916 105.829.171 76.607.758 36.705.185Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -248.669.936 -103.080.723 -74.682.842 -34.970.576FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.584.065 2.756.821 1.708.740 1.533.308Finansman Gelirleri24 728.485 76.365 525.165 34.972Finansman Giderleri25 -176.300 -149 -33.724 -149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.136.250 2.833.037 2.200.181 1.568.131Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.036.023 -51.878 -499.237 -49.854Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -687.026 -49.154 -98.128 -49.154Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -348.997 -2.724 -401.109 -700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277DÖNEM KARI (ZARARI)4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.132.725 3.928.631Dönem Karı (Zararı)4.100.227 2.781.159Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.100.227 2.781.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-6.007.744 -3.511.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler139.403 33.644Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.771 18.975Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.771 18.975Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.983.661 -3.607.898Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.983.661 -3.607.898Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler825.743 43.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.040.242 4.659.204Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.959.899 4.678.001Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.227 14.276İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.227 14.276Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.166 -11.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.166 -11.151Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-778 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-778 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler79.182 -21.922Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-448.873 -13.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)528.055 -7.964Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.132.725 3.928.631YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.947 -7.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.947 -7.086Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.947 -1.299Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -5.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.210 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri43.210Kredilerden Nakit Girişleri43.210Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.161.988 3.921.545NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.161.988 3.921.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ626.550 34.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.788.538 3.956.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 7.788.539 626.552Finansal Yatırımlar9 10.026.735 12.002.973Ticari Alacaklar25.943 24.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar12 25.943 24.716Peşin Ödenmiş Giderler40.305 8.631İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 40.305 8.631Diğer Dönen Varlıklar529.776 120.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 529.776 120.645ARA TOPLAM18.411.298 12.783.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.411.298 12.783.517DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar93.354 107.221Tesis, Makine ve Cihazlar14 32.280 27.987Taşıtlar14 60.724 78.433Mobilya ve Demirbaşlar14 350 801Kullanım Hakkı Varlıkları16 477.280 587.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.411 3.858Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.411 3.858Ertelenmiş Vergi Varlığı18 8.068TOPLAM DURAN VARLIKLAR581.113 698.501TOPLAM VARLIKLAR18.992.411 13.482.018KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar90.507 1.604İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 778Banka KredileriDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 778İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar90.507 826Banka Kredileri11 86.515Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 3.992 826Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları119.435 162.740İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları119.435 162.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 119.435 162.740Ticari Borçlar0 0Diğer BorçlarDönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 679.482 202.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler543.863 15.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 543.863 15.808ARA TOPLAM1.433.287 382.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.433.287 382.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.664 610.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 610.664 610.664Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 34.351 23.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.560.451 1.211.453TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.205.466 1.845.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.638.753 2.228.587ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.353.658 11.253.431Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler588.451 588.451Yasal Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.384.988 5.133.958Net Dönem Karı veya Zararı4.100.227 4.251.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.353.658 11.253.431TOPLAM KAYNAKLAR18.992.411 13.482.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.680 2.776.278 7.002.401 7.002.401Transferler2.776.278 -2.766.278Dönem Karı (Zararı)4.251.030 4.251.030 4.251.030Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Transferler4.251.030 -4.251.030Dönem Karı (Zararı)4.100.227 4.100.227 4.100.227Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 4.100.227 15.353.658 15.353.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 T