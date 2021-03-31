***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri-1.080.405 -869.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler546.320 633.981Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-20.561 -24.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-554.646 -259.454Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler366.277.905 183.343.634Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-358.012.400 -177.854.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.710.859 5.229.761Finansman Gelirleri1.243.426 141.090Finansman Giderleri-846.002 -103.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.108.283 5.267.769Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.594.700 -1.016.739Dönem Vergi (Gideri) Geliri-999.835 -255.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-594.865 -761.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.513.583 4.251.030DÖNEM KARI (ZARARI)6.513.583 4.251.030Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.513.583 4.251.030Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.512.773 581.985Dönem Karı (Zararı)6.513.583 4.251.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.513.583 4.251.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.477.600 -3.931.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler186.279 190.279Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.325 23.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.325 23.581Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.451.333 -5.288.934Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.451.333 -5.288.934Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler770.129 1.143.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.476.790 262.114Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4.825.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.870 13.679İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.870 13.679Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 398.363Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)398.363Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler277 -10.325İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)277 -10.325Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.222 778İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10.222 778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler642.401 -140.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)110.637 -122.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)531.764 -17.776Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.512.773 581.985YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.307 -763.808Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.307 -763.808Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.307 -758.021Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.787Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-162.740 773.404Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 773.404Kredilerden Nakit Girişleri773.404Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.740 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-162.740YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.314.726 591.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.314.726 591.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ626.551 34.970DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.941.277 626.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 4.941.278 626.552Finansal Yatırımlar9 15.628.547 12.002.973Diğer Finansal Yatırımlar9 15.628.547 12.002.973Diğer Alacaklar12 26.586 24.716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 26.586 24.716Peşin Ödenmiş Giderler13 15.225 8.630İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 15.225 8.630Diğer Dönen Varlıklar18 3.414 120.645İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 3.414 120.645ARA TOPLAM20.615.050 12.783.516TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.615.050 12.783.516DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 105.032 107.223Taşıtlar14 55.030 78.433Mobilya ve Demirbaşlar14 49.802 27.989Özel Maliyetler14 200 801Kullanım Hakkı Varlıkları16 440.566 587.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.929 3.858TOPLAM DURAN VARLIKLAR547.527 698.503TOPLAM VARLIKLAR21.162.577 13.482.019KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 99.060 162.740İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 99.060 162.740Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 99.060 162.740Ticari Borçlar10 1.103 826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.103 826Diğer Borçlar7 11.000 778İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11.000 778Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 378.001 202.737Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 547.572 15.808İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 547.572 15.808ARA TOPLAM1.036.736 382.889TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.036.736 382.889UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 511.604 610.664İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 511.604 610.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 511.604 610.664Uzun Vadeli Karşılıklar17 40.905 23.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 40.905 23.581Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 1.806.318 1.211.454TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.358.827 1.845.699TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.395.563 2.228.588ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.767.014 11.253.431Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 588.451 588.451Yasal Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.384.988 5.133.958Net Dönem Karı veya Zararı6.513.583 4.251.030TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.767.014 11.253.431TOPLAM KAYNAKLAR21.162.577 13.482.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 2.357.679 2.776.278 7.002.400 7.002.400Transferler2.776.278 -2.776.278Dönem Karı (Zararı)4.251.030 4.251.030 4.251.030Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Transferler4.251.030 -4.251.030Dönem Karı (Zararı)6.513.583 6.513.583 6.513.583Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 17.767.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.513.583 4.251.030DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 Vergi Etkisi0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.513.583 4.251.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.513.583 4.251.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922287BIST