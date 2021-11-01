***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri-756.712 -589.595 -257.211 -192.456Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler522.312 454.507 456.998 399.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.721 -11.652 -2.287 -1.911ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-260.121 -146.740 197.500 204.683Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.290.159 177.009.158 1.313.503 62.840.103Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-84.749.063 -173.987.093 -761.905 -58.000.596FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)280.975 2.875.325 749.098 5.044.190Finansman Gelirleri1.427.521 203.319 533.952 122.724Finansman Giderleri-1.123.053 -142.575 -588.962 -96.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)585.443 2.936.069 694.088 5.070.610Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-384.218 -536.786 -582.407 -1.020.780Dönem Vergi (Gideri) Geliri-162.958 -588.897 -109.528 -588.897Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-221.260 52.111 -472.879 -431.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)201.225 2.399.283 111.681 4.049.830DÖNEM KARI (ZARARI)201.225 2.399.283 111.681 4.049.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları201.225 2.399.283 111.681 4.049.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.303.501 4.139.870Dönem Karı (Zararı)201.225 2.399.283Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)201.225 2.399.283Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.372.180 -4.759.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler94.867 93.131Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.625 7.097Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.625 7.097Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.457.197 -5.187.054Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.457.197 -5.187.054Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.225 327.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.867.454 6.499.716Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5.463.116 6.466.176Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.239 -930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.239 -930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-49.204 45.411Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-49.204 45.411Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53 -810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53 -810Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.998 -718İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.998 -718İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-533.168 -9.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-533.168 -1.345Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.303.501 4.139.870YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.549 -13.947Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.549 -13.947Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.549 -13.947Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Temettüler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI689.938 -28.862Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri689.938 0Kredilerden Nakit Girişleri689.938 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -28.862Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -28.862YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.625.112 4.097.061NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.625.112 4.097.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.941.278 626.552DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.316.166 4.723.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 2.316.166 4.941.278Finansal Yatırımlar9 18.622.627 15.628.547Diğer Finansal Yatırımlar9 18.622.627 15.628.547Diğer Alacaklar12 28.824 26.586İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 28.824 26.586Peşin Ödenmiş Giderler13 14.412 15.225İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 14.412 15.225Diğer Dönen Varlıklar18 53.430 3.413İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 53.430 3.413ARA TOPLAM21.035.459 20.615.049TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.035.459 20.615.049DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 96.108 105.032Taşıtlar14 43.645 55.030Mobilya ve Demirbaşlar14 52.463 49.802Özel Maliyetler14 0 200Kullanım Hakkı Varlıkları16 367.138 440.566Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 964 1.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR464.210 547.528TOPLAM VARLIKLAR21.499.669 21.162.577KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 919.581 99.060İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 919.581 99.060Banka Kredileri11 782.051 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 137.530 99.060Ticari Borçlar10 1.050 1.103İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.050 1.103Diğer Borçlar7 2 11.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 2 11.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 154.515 378.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.403 547.572İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 14.403 547.572ARA TOPLAM1.089.551 1.036.736TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.089.551 1.036.736UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 381.021 511.604İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 381.021 511.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 381.021 511.604Uzun Vadeli Karşılıklar17 33.280 40.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 33.280 40.905Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 2.027.578 1.806.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.441.879 2.358.827TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.531.430 3.395.563ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.968.239 17.767.014Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 588.451 588.451Yasal Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.898.571 9.384.988Net Dönem Karı veya Zararı201.225 6.513.583TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.968.239 17.767.014TOPLAM KAYNAKLAR21.499.669 21.162.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431Transferler4.251.030 -4.251.030Dönem Karı (Zararı)6.513.583 6.513.583 6.513.583Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767 17.767Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 17.767.014Transferler6.513.583 -6.513.583Dönem Karı (Zararı)201.225 201.225 201.225Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 201.225 17.968.239 17.968.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)201.225 2.399.283 111.681 4.049.830DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı0 0 0