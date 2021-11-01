***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 16:21
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-756.712 -589.595 -257.211 -192.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
522.312 454.507 456.998 399.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.721 -11.652 -2.287 -1.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-260.121 -146.740 197.500 204.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.290.159 177.009.158 1.313.503 62.840.103
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-84.749.063 -173.987.093 -761.905 -58.000.596
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
280.975 2.875.325 749.098 5.044.190
Finansman Gelirleri
1.427.521 203.319 533.952 122.724
Finansman Giderleri
-1.123.053 -142.575 -588.962 -96.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
585.443 2.936.069 694.088 5.070.610
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-384.218 -536.786 -582.407 -1.020.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-162.958 -588.897 -109.528 -588.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-221.260 52.111 -472.879 -431.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.225 2.399.283 111.681 4.049.830
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.225 2.399.283 111.681 4.049.830
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
201.225 2.399.283 111.681 4.049.830
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.303.501 4.139.870
Dönem Karı (Zararı)
201.225 2.399.283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
201.225 2.399.283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.372.180 -4.759.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
94.867 93.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.625 7.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.625 7.097
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.457.197 -5.187.054
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.457.197 -5.187.054
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.225 327.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.867.454 6.499.716
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.463.116 6.466.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.239 -930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.239 -930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-49.204 45.411
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-49.204 45.411
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53 -810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53 -810
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.998 -718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.998 -718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-533.168 -9.413
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-533.168 -1.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.303.501 4.139.870
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.549 -13.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.549 -13.947
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.549 -13.947
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Temettüler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
689.938 -28.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
689.938 0
Kredilerden Nakit Girişleri
689.938 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -28.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -28.862
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.625.112 4.097.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.625.112 4.097.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.941.278 626.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.316.166 4.723.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 2.316.166 4.941.278
Finansal Yatırımlar
9 18.622.627 15.628.547
Diğer Finansal Yatırımlar
9 18.622.627 15.628.547
Diğer Alacaklar
12 28.824 26.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 28.824 26.586
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.412 15.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.412 15.225
Diğer Dönen Varlıklar
18 53.430 3.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 53.430 3.413
ARA TOPLAM
21.035.459 20.615.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.035.459 20.615.049
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 96.108 105.032
Taşıtlar
14 43.645 55.030
Mobilya ve Demirbaşlar
14 52.463 49.802
Özel Maliyetler
14 0 200
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 367.138 440.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 964 1.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
464.210 547.528
TOPLAM VARLIKLAR
21.499.669 21.162.577
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 919.581 99.060
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 919.581 99.060
Banka Kredileri
11 782.051 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 137.530 99.060
Ticari Borçlar
10 1.050 1.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.050 1.103
Diğer Borçlar
7 2 11.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 2 11.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 154.515 378.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.403 547.572
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.403 547.572
ARA TOPLAM
1.089.551 1.036.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.551 1.036.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 381.021 511.604
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 381.021 511.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 381.021 511.604
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 33.280 40.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 33.280 40.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.027.578 1.806.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.441.879 2.358.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.531.430 3.395.563
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.968.239 17.767.014
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 588.451 588.451
Yasal Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.898.571 9.384.988
Net Dönem Karı veya Zararı
201.225 6.513.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.968.239 17.767.014
TOPLAM KAYNAKLAR
21.499.669 21.162.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431
Transferler
4.251.030 -4.251.030
Dönem Karı (Zararı)
6.513.583 6.513.583 6.513.583
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767 17.767
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 17.767.014
Transferler
6.513.583 -6.513.583
Dönem Karı (Zararı)
201.225 201.225 201.225
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 201.225 17.968.239 17.968.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.225 2.399.283 111.681 4.049.830
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0 0 0