***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2022 13:09
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 0 0
Satışların Maliyeti
20 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -900.918 -499.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 412.527 65.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.792 -23.435
E -499.183 -457.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 7.896.729 2.339.688
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.892.717 -2.350.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.504.829 -468.125
Finansman Gelirleri
24 579.054 893.571
Finansman Giderleri
25 -409.804 -534.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.674.079 -108.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.291.099 198.189
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -167.762 -53.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.123.337 251.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.980 89.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.980 89.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.382.980 89.543
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.899.611 3.241.090
Dönem Karı (Zararı)
4.382.980 89.543
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.382.980 89.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.572.657 -8.616.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.785 47.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.234 -10.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.234 -10.554
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.858.202 -8.074.410
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.858.202 -8.074.410
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.224.526 -579.387
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.290.066 11.768.493
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
19.103.753 11.947.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-800.876 -1.186
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-800.876 -1.186
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.788 3.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.788 3.748
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -11.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.977 -170.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.396 -1.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.419 -169.357
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.899.611 3.241.090
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.100 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.100 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-250.100 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
785.755 -112.723
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
957.489 0
Kredilerden Nakit Girişleri
957.489 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.734 -112.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.363.956 3.128.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.363.956 3.128.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.666.182 4.941.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
302.226 8.069.644
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 302.227 1.666.181
Finansal Yatırımlar
9 38.357.005 31.602.557
Diğer Alacaklar
831.792 30.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
800.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 31.792 30.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 43.322 10.804
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.575 68.487
ARA TOPLAM
39.535.921 33.378.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.535.921 33.378.945
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 317.505 87.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 256.997 293.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.301 4.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
578.803 385.489
TOPLAM VARLIKLAR
40.114.724 33.764.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
957.489
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
957.489
Banka Kredileri
957.489
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.944 249.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.944 249.677
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 77.944 249.677
Ticari Borçlar
0 18.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 18.788
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 167.113 65.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 61.345 89.764
ARA TOPLAM
1.263.891 424.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.263.891 424.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 343.426 343.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 59.821 55.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.317.302 5.193.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.720.549 5.592.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.984.440 6.017.131
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.130.284 27.747.303
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.878.861 15.898.571
Net Dönem Karı veya Zararı
4.382.980 9.980.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.130.284 27.747.303
TOPLAM KAYNAKLAR
40.114.724 33.764.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014
Transferler
6.513.583 -6.513.583
Dönem Karı (Zararı)
9.980.289 9.980.289 0 9.980.289
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303
Transferler
9.980.289 -9.980.289
Dönem Karı (Zararı)
4.382.980 4.382.980 0 4.382.981
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 25.878.860 4.382.980 32.130.284 0 32.130.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.382.980 89.543
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.382.980 89.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.382.980 89.543
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024727
BIST