***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 0 0Satışların Maliyeti20 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri21 -900.918 -499.501Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 412.527 65.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.792 -23.435E -499.183 -457.622Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 7.896.729 2.339.688Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -1.892.717 -2.350.191FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.504.829 -468.125Finansman Gelirleri24 579.054 893.571Finansman Giderleri25 -409.804 -534.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.674.079 -108.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.291.099 198.189Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -167.762 -53.430Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.123.337 251.619SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.382.980 89.543DÖNEM KARI (ZARARI)4.382.980 89.543Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.382.980 89.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.899.611 3.241.090Dönem Karı (Zararı)4.382.980 89.543Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.382.980 89.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-24.572.657 -8.616.946Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler56.785 47.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.234 -10.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.234 -10.554Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.858.202 -8.074.410Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-25.858.202 -8.074.410Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.224.526 -579.387Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.290.066 11.768.493Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)19.103.753 11.947.336Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-800.876 -1.186İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-800.876 -1.186Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.788 3.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-18.788 3.748Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.000İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -11.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.977 -170.405Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34.396 -1.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-28.419 -169.357Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.899.611 3.241.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-250.100 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-250.100 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-250.100 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI785.755 -112.723Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri957.489 0Kredilerden Nakit Girişleri957.489 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.734 -112.723YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.363.956 3.128.367NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.363.956 3.128.367DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.666.182 4.941.277DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ302.226 8.069.644Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 302.227 1.666.181Finansal Yatırımlar9 38.357.005 31.602.557Diğer Alacaklar831.792 30.916İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar800.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 31.792 30.916Peşin Ödenmiş Giderler13 43.322 10.804Diğer Dönen Varlıklar18 1.575 68.487ARA TOPLAM39.535.921 33.378.945TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.535.921 33.378.945DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 317.505 87.246Kullanım Hakkı Varlıkları16 256.997 293.711Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.301 4.532TOPLAM DURAN VARLIKLAR578.803 385.489TOPLAM VARLIKLAR40.114.724 33.764.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar957.489İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar957.489Banka Kredileri957.489Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.944 249.677İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.944 249.677Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 77.944 249.677Ticari Borçlar0 18.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 18.788Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 167.113 65.924Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 61.345 89.764ARA TOPLAM1.263.891 424.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.263.891 424.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 343.426 343.426Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 59.821 55.587Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 6.317.302 5.193.965TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.720.549 5.592.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.984.440 6.017.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.130.284 27.747.303Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 588.451 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25.878.861 15.898.571Net Dönem Karı veya Zararı4.382.980 9.980.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.130.284 27.747.303TOPLAM KAYNAKLAR40.114.724 33.764.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014Transferler6.513.583 -6.513.583Dönem Karı (Zararı)9.980.289 9.980.289 0 9.980.289Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303Transferler9.980.289 -9.980.289Dönem Karı (Zararı)4.382.980 4.382.980 0 4.382.981Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 25.878.860 4.382.980 32.130.284 0 32.130.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.382.980 89.543DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.382.980 89.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.382.980 89.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024727BIST