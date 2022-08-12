***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 16:12
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
20 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.420.682 -756.712 -519.764 -257.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.602.793 522.312 1.190.265 456.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -54.963 -25.721 -44.171 -2.287
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.148 -260.121 626.330 197.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 18.048.840 85.290.159 10.152.110 82.950.471
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.713.879 -84.749.063 -821.163 -82.398.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.462.109 280.975 9.957.277 749.099
Finansman Gelirleri
24 796.903 1.427.522 217.849 533.951
Finansman Giderleri
25 -455.165 -1.123.053 -45.360 -588.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.803.847 585.444 10.129.766 694.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.848.362 -384.218 -1.557.263 -582.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -340.035 -162.958 -172.273 -109.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.508.327 -221.260 -1.384.990 -472.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
214.171 -3.303.501
Dönem Karı (Zararı)
12.955.485 201.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.955.485 201.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.318.551 -8.372.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.336 94.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.115 -7.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.115 -7.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.039.558 -8.457.197
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-34.039.558 -8.457.197
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.594.556 -2.225
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.577.237 4.867.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
25.903.014 5.463.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.443.698 -2.239
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.443.698 -2.239
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.921 -582.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
50.066 -49.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
67.855 -533.220
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.171 -3.303.501
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-365.699 -11.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-365.699 -11.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-365.699 -11.549
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.237.290 689.938
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.734 0
Ödenen Temettüler
-1.065.556
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 689.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.388.818 -2.625.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.388.818 -2.625.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.666.182 4.941.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
277.364 2.316.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 277.364 1.666.181
Finansal Yatırımlar
9 39.739.100 31.602.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9 39.739.100 31.602.557
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
9 39.739.100 31.602.557
Diğer Alacaklar
7.474.614 30.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.441.910 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 32.704 30.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 28.413 10.803
Diğer Dönen Varlıklar
18 813 68.488
ARA TOPLAM
47.520.304 33.378.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.520.304 33.378.945
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
14 403.784 87.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 256.997 293.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.071 4.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
664.852 385.489
TOPLAM VARLIKLAR
48.185.156 33.764.434
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.944 249.677
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.944 249.677
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 77.944 249.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
1.592 18.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.592 18.788
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 152.153 65.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 174.816 89.764
ARA TOPLAM
406.505 424.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.505 424.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 343.426 343.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 95.702 55.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.702.291 5.193.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.141.419 5.592.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.547.924 6.017.131
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.637.232 27.747.303
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 761.849 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.639.906 15.898.571
Net Dönem Karı veya Zararı
12.955.485 9.980.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.637.232 27.747.303
TOPLAM KAYNAKLAR
48.185.156 33.764.434
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014
Transferler
6.513.583 -6.513.583
Dönem Karı (Zararı)
9.980.289 9.980.289 0 9.980.289
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303
Transferler
173.398 9.980.289 -9.980.289 173.398 0 173.398
Dönem Karı (Zararı)
12.955.485 12.955.485 0 12.955.485
Kar Payları
-1.238.954 -1.238.954 0 -1.238.954
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 761.849 24.639.906 12.955.485 39.637.232 0 39.637.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.955.485 201.226 8.572.503 111.681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055031
BIST