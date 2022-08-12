***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 0 0 0 0Satışların Maliyeti20 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri21 -1.420.682 -756.712 -519.764 -257.211Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.602.793 522.312 1.190.265 456.998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -54.963 -25.721 -44.171 -2.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.148 -260.121 626.330 197.500Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 18.048.840 85.290.159 10.152.110 82.950.471Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.713.879 -84.749.063 -821.163 -82.398.872FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.462.109 280.975 9.957.277 749.099Finansman Gelirleri24 796.903 1.427.522 217.849 533.951Finansman Giderleri25 -455.165 -1.123.053 -45.360 -588.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.803.847 585.444 10.129.766 694.088Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.848.362 -384.218 -1.557.263 -582.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -340.035 -162.958 -172.273 -109.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.508.327 -221.260 -1.384.990 -472.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.955.485 201.226 8.572.503 111.681DÖNEM KARI (ZARARI)12.955.485 201.226 8.572.503 111.681Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.955.485 201.226 8.572.503 111.681Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI214.171 -3.303.501Dönem Karı (Zararı)12.955.485 201.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.955.485 201.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-31.318.551 -8.372.181Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler86.336 94.866Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.115 -7.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.115 -7.625Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.039.558 -8.457.197Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-34.039.558 -8.457.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.594.556 -2.225Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.577.237 4.867.455Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)25.903.014 5.463.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.443.698 -2.239İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.443.698 -2.239Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -10.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -10.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.921 -582.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)50.066 -49.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)67.855 -533.220Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları214.171 -3.303.501YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-365.699 -11.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-365.699 -11.549Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-365.699 -11.549Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.237.290 689.938Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.734 0Ödenen Temettüler-1.065.556Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 689.938YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.388.818 -2.625.112NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.388.818 -2.625.112DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.666.182 4.941.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ277.364 2.316.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 277.364 1.666.181Finansal Yatırımlar9 39.739.100 31.602.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9 39.739.100 31.602.557Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar9 39.739.100 31.602.557Diğer Alacaklar7.474.614 30.916İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.441.910 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 32.704 30.916Peşin Ödenmiş Giderler13 28.413 10.803Diğer Dönen Varlıklar18 813 68.488ARA TOPLAM47.520.304 33.378.945TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR47.520.304 33.378.945DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar14 403.784 87.246Kullanım Hakkı Varlıkları16 256.997 293.711Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.071 4.532TOPLAM DURAN VARLIKLAR664.852 385.489TOPLAM VARLIKLAR48.185.156 33.764.434KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.944 249.677İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları77.944 249.677Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 77.944 249.677İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar1.592 18.788İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.592 18.788Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 152.153 65.924Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 174.816 89.764ARA TOPLAM406.505 424.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER406.505 424.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 343.426 343.426İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 95.702 55.587Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 7.702.291 5.193.965TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.141.419 5.592.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.547.924 6.017.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.637.232 27.747.303Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları19 29.992 29.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 761.849 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.639.906 15.898.571Net Dönem Karı veya Zararı12.955.485 9.980.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.637.232 27.747.303TOPLAM KAYNAKLAR48.185.156 33.764.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014Transferler6.513.583 -6.513.583Dönem Karı (Zararı)9.980.289 9.980.289 0 9.980.289Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303Transferler173.398 9.980.289 -9.980.289 173.398 0 173.398Dönem Karı (Zararı)12.955.485 12.955.485 0 12.955.485Kar Payları-1.238.954 -1.238.954 0 -1.238.954Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 761.849 24.639.906 12.955.485 39.637.232 0 39.637.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.955.485 201.226 8.572.503 111.681DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.955.485 201.226 8.572.503 111.681Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.955.485 201.226 8.572.503 111.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055031BIST