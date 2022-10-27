***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri21 -1.925.322 -980.672 -504.640 -223.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.609.079 521.976 6.286 911Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -65.359 -24.810 -10.396 -337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-381.602 -483.506 -508.750 -223.386Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 24.152.819 89.088.690 6.103.980 3.798.531Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.713.879 -85.108.272 0 -359.209FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.057.338 3.496.912 5.595.230 3.215.936Finansman Gelirleri24 İ KARI (ZARARI)21.417.455 3.942.472 5.613.610 3.357.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.138.670 -1.219.675 -1.290.310 -835.458Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -242.460 -169.495 97.574 -6.537Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -3.896.210 -1.050.180 -1.387.884 -828.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.829 -3.303.502Dönem Karı (Zararı)17.278.785 201.225Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.278.785 201.225Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-36.204.612 -8.372.180Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler191.112 94.867Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.896 -7.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.896 -7.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-40.143.458 -8.457.197Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-40.143.458 -8.457.197Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.700.838 -2.225İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.092.656 4.867.453Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)25.903.014 5.463.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.102.708 -2.239İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.102.708 -2.239Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.748 -53İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.748 -53Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler288.325 -10.998İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)288.325 -10.998İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.773 -582.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)56.017 -49.204Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.244 -533.169Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.829 -3.303.502YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-393.429 -11.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-393.429 -11.549Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-393.429 -11.549FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.237.290 689.938Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.734 0Ödenen Temettüler-1.065.556 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 689.938YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.463.890 -2.625.113NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.463.890 -2.625.113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.666.182 4.941.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.292 2.316.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8 202.293 1.666.181Finansal Yatırımlar9 45.843.000 31.602.557Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar45.843.000 31.602.557Diğer Alacaklar7.133.624 30.916İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.100.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 33.624 30.916Peşin Ödenmiş Giderler13 23.275 10.804Diğer Dönen VarlıklarMaddi Duran Varlıklar14 400.396 87.246Kullanım Hakkı Varlıkları16 183.570 293.711Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.840 4.532TOPLAM DURAN VARLIKLAR587.806 385.489TOPLAM VARLIKLAR53.789.998 33.764.435KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar79.985 268.465İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar77.944 249.677Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 77.944 249.677İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10 2.041 18.788Diğer Borçlar288.325 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 288.325 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 -129.448 65.924Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 54.520 89.764ARA TOPLAM293.382 424.153TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER293.382 424.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar343.426 343.426Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 343.426 343.426Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 102.482 55.587Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 9.090.175 5.193.965TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.536.083 5.592.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.829.465 6.017.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.960.533 27.747.304Ödenmiş Sermaye19 1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları29.992 29.992Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 761.849 588.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.639.907 15.898.572Net Dönem Karı veya Zararı17.278.785 9.980.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.960.533 27.747.304TOPLAM KAYNAKLAR53.789.998 33.764.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014Transferler6.513.583 -6.513.583 0 0 0Dönem Karı (Zararı)9.980.290 9.980.290 9.980.290Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.290 27.747.304 0 27.747.304Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.290 27.747.304 0 27.747.304Transferler173.398 9.980.290 -9.980.290 173.398 0 173.398Dönem Karı (Zararı)17.278.785 17.278.785 0 17.278.785Kar Payları-1.238.954 -1.238.954 0 -1.238.954Dönem Sonu Bakiyeler1.279.992 761.849 24.639.907 17.278.785 43.960.533 0 43.960.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)