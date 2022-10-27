***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 14:04
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.925.322 -980.672 -504.640 -223.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.609.079 521.976 6.286 911
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -65.359 -24.810 -10.396 -337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-381.602 -483.506 -508.750 -223.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.152.819 89.088.690 6.103.980 3.798.531
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.713.879 -85.108.272 0 -359.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.057.338 3.496.912 5.595.230 3.215.936
Finansman Gelirleri
24 İ KARI (ZARARI)
21.417.455 3.942.472 5.613.610 3.357.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.138.670 -1.219.675 -1.290.310 -835.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -242.460 -169.495 97.574 -6.537
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.896.210 -1.050.180 -1.387.884 -828.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.829 -3.303.502
Dönem Karı (Zararı)
17.278.785 201.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.278.785 201.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-36.204.612 -8.372.180
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
191.112 94.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.896 -7.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.896 -7.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.143.458 -8.457.197
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-40.143.458 -8.457.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.700.838 -2.225
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.092.656 4.867.453
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
25.903.014 5.463.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.102.708 -2.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.102.708 -2.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.748 -53
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.748 -53
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.325 -10.998
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
288.325 -10.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.773 -582.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.017 -49.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.244 -533.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.829 -3.303.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-393.429 -11.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-393.429 -11.549
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-393.429 -11.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.237.290 689.938
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-171.734 0
Ödenen Temettüler
-1.065.556 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 689.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.463.890 -2.625.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.463.890 -2.625.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.666.182 4.941.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.292 2.316.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
8 202.293 1.666.181
Finansal Yatırımlar
9 45.843.000 31.602.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
45.843.000 31.602.557
Diğer Alacaklar
7.133.624 30.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 33.624 30.916
Peşin Ödenmiş Giderler
13 23.275 10.804
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
14 400.396 87.246
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 183.570 293.711
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.840 4.532
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
587.806 385.489
TOPLAM VARLIKLAR
53.789.998 33.764.435
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
79.985 268.465
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
77.944 249.677
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 77.944 249.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 2.041 18.788
Diğer Borçlar
288.325 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 288.325 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 -129.448 65.924
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 54.520 89.764
ARA TOPLAM
293.382 424.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.382 424.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 343.426
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 343.426 343.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 102.482 55.587
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 9.090.175 5.193.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.536.083 5.592.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.829.465 6.017.131
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.960.533 27.747.304
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 761.849 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.639.907 15.898.572
Net Dönem Karı veya Zararı
17.278.785 9.980.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.960.533 27.747.304
TOPLAM KAYNAKLAR
53.789.998 33.764.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014
Transferler
6.513.583 -6.513.583 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.980.290 9.980.290 9.980.290
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.290 27.747.304 0 27.747.304
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 15.898.571 9.980.290 27.747.304 0 27.747.304
Transferler
173.398 9.980.290 -9.980.290 173.398 0 173.398
Dönem Karı (Zararı)
17.278.785 17.278.785 0 17.278.785
Kar Payları
-1.238.954 -1.238.954 0 -1.238.954
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 761.849 24.639.907 17.278.785 43.960.533 0 43.960.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.278.785 2.722.797 4.323.300 2.521.570
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)