***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
01.11.2021 17:20
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2021/09
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
FR
Değişikliğin Nedeni
Sehven Önceki dönem verilerinin yüklenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Var
Açıklamalar
01.11.2021 tarihinde yüklenmiş olan 30.09.2021 finansal raporların verilerinin yerine sehven 30.06.2021 tarihli verilerinin yüklenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973477
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0624
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0658
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05549,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,99
|Açılış
|: 549,04
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.492.318
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.213.233
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.532.873
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.625.984
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.843.085
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.739.590
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.243.871
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|339.802
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.347.250
|% -9,91
|
|BIOEN
|24,00
|494.475.686
|% -8,88
|
|GARAN
|10,14
|2.615.316.279
|% 2,94
|
|THYAO
|15,28
|1.152.073.533
|% 2,07
|
|SISE
|8,54
|1.067.022.600
|% -1,39
|
|BIMAS
|64,15
|848.182.307
|% 3,22
|
|GUBRF
|69,85
|745.947.038
|% 1,60
|
|GARAN
|10,14
|2.615.316.279
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,81
|677.238.219
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|373.753.680
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|185.028.566
|% 2,14
|
|TSKB
|1,33
|169.171.759
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5230
|9,5261
|% -0,66
|
|Euro
|11,0381
|11,0471
|% -0,60
|
|Sterlin
|13,0041
|13,0693
|% -0,57
|
|Frank
|10,4215
|10,4843
|% -0,06
|
|Riyal
|2,5332
|2,5459
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|7,68
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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