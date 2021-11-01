***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2021/09Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFRDeğişikliğin NedeniSehven Önceki dönem verilerinin yüklenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiVarAçıklamalar01.11.2021 tarihinde yüklenmiş olan 30.09.2021 finansal raporların verilerinin yerine sehven 30.06.2021 tarihli verilerinin yüklenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973477BIST