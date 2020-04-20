***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBULMali Tablonun Verilme Nedeni2019 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarŞirketimizin Vergi Dairesine sunulan Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer alan 31.12.2019 tarihli Gelir Tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839361BIST