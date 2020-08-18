***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.08.2020 11:10
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020/02.DÖNEM
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2. DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869642
BIST
14:481.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:487,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:488,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0531
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8096
En Düşük
8,7426
14:48477,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,35
|Açılış
|: 477,12
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:48
|RTALB
|57,20
|661.770.746
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|88.707.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.458.850
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.486.864
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,15
|167.014.454
|% -7,78
|
|GARAN
|7,09
|864.452.598
|% 1,87
|
|RTALB
|57,20
|661.770.746
|% 10,00
|
|ASELS
|17,86
|499.455.353
|% 0,11
|
|GUSGR
|5,88
|497.643.183
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,86
|368.710.808
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.710.808
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,93
|244.658.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,09
|864.452.598
|% 1,87
|
|GUSGR
|5,88
|497.643.183
|% 5,38
|
|CEMAS
|1,59
|115.985.510
|% 3,25
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3934
|7,3967
|% 0,18
|
|Euro
|8,8035
|8,8096
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,7130
|9,7617
|% 0,80
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,27
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|20,85
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.147
|3.227
|26,54
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|12,84
|
|Çeyrek
|763
|780
|6,42
|
|Gümüş.Ons
|28,12
|28,15
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,13
|
|B. Petrol
|45,18
|45,18
|-0,19
|