***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/11/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2021/03Mali Tablonun Verildiği OtoriteMECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi06/11/2021Açıklamalar2021/07-09 dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi verilmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978673BIST