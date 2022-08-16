***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2022 11:02
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GECİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Aşağıdaki tablo gelir vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055745
BIST
11:012.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 17,39
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
11:0117,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
11:0118,2419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0120
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
11:011.025,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.025,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,21
BIST En Aktif Hisseler10:59
|CMBTN
|264,30
|32.719.402
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|12.184.414
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|41.796.053
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,20
|98.160.019
|% -7,85
|
|ATEKS
|44,58
|9.752.601
|% -7,47
|
|BARMA
|40,50
|213.192.192
|% -6,08
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,35
|2.020.097.895
|% 1,18
|
|TUPRS
|299,30
|1.709.211.610
|% 4,10
|
|KCHOL
|41,80
|457.309.698
|% 3,06
|
|SISE
|23,56
|423.852.020
|% -0,59
|
|AKBNK
|10,34
|387.521.106
|% 1,17
|
|ZOREN
|2,74
|217.358.587
|% 3,79
|
|HLGYO
|2,86
|225.703.342
|% 2,51
|
|EKGYO
|3,55
|253.301.286
|% 0,85
|
|YKBNK
|5,52
|339.914.284
|% 0,73
|
|ODAS
|4,27
|263.352.219
|% -3,83
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,51
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.889
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|-0,80
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:14KIMMR
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 192, 209 adet işlem
-
11:13CLEBI
Yüzde 4.81 oranında artışla 376.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 706 adet işlem
-
11:12FLAP
Yüzde 6.95 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 057 adet işlem
-
11:11PGSUS
Yüzde 4.05 oranında artışla 190.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 746 adet işlem
-
11:10XU100
Endeks 2, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 11, 991.00 milyon TL de