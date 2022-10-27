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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

27.10.2022 14:07
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 / 07-09
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/10/2022
Açıklamalar

Pay Menkul Değerler A.Ş. 2022/3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074612


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AYES 45,12 1.017.446 % 10,00  
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DOBUR 55,05 17.921.079 % 9,99  
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Altın Gr. 994 995 -0,86  
Cumhuriyet 6.650 6.751 -31,00  
Tam 6.685 6.740 -28,00  
Yarım 3.257 3.295 -11,00  
Çeyrek 1.634 1.647 -9,00  
Gümüş.Ons 19,40 19,43 -0,17  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 -0,12  
B. Petrol 94,02 94,02 0,23  
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