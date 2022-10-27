***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.10.2022 14:07
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2022 / 07-09
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/10/2022
Açıklamalar
Pay Menkul Değerler A.Ş. 2022/3. Dönem Kurumlar Geçici Vergi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074612
BIST
14:593.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -33,37
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
14:5918,6175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
14:5918,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0584
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
14:59994,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 994,63
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler14:57
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|17.921.079
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|61.914.229
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|3.093.623
|% 9,96
|
|AGYO
|6,78
|6.910.352
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,60
|27.643.531
|% -6,71
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,40
|6.538.439.204
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,37
|2.445.146.827
|% -2,60
|
|PETKM
|13,70
|1.915.558.803
|% 2,47
|
|SISE
|33,62
|1.891.929.033
|% -1,12
|
|EREGL
|30,26
|1.712.171.910
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|845.385.223
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,50
|1.179.844.333
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,10
|339.381.718
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.445.146.827
|% -2,60
|
|PETKM
|13,70
|1.915.558.803
|% 2,47
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6087
|18,6178
|% 0,05
|
|Euro
|18,6776
|18,6992
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,4791
|21,5868
|% -0,39
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,13
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,74
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|-31,00
|
|Tam
|6.685
|6.740
|-28,00
|
|Yarım
|3.257
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,12
|
|B. Petrol
|94,02
|94,02
|0,23
|