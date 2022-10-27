***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2022 / 07-09Mali Tablonun Verildiği OtoriteMECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi14/10/2022AçıklamalarPay Menkul Değerler A.Ş. 2022/3. Dönem Kurumlar Geçici Vergihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074612BIST