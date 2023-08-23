***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2023/4-6Mali Tablonun Verildiği OtoriteMECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniKURUMLAR GEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi08/08/2023AçıklamalarPay Menkul Değerler A.Ş. 2023/4-6 Dönemine ait Kurumlar Geçici Vergihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188663BIST