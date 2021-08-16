***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021/04-06 Dönemi Kurumlar Geçici vergi beyannamesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958229BIST