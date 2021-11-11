***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/11/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021_Temmuz-Eylül dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977017BIST