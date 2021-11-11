***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 15:06
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021_Temmuz-Eylül dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977017
BIST
16:261.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,64
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:269,9203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0788
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2611,3848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0869
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:26592,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 6,61
|Açılış
|: 592,69
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|OZRDN
|8,47
|30.952.833
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.191.065
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.520.397
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.678.836
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.166.415
|% -9,97
|
|DOGUB
|3,74
|2.107.246
|% -9,66
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,30
|37.554.829
|% -8,51
|
|PETKM
|7,94
|6.741.394.528
|% 9,52
|
|GARAN
|10,70
|2.704.734.629
|% -0,28
|
|THYAO
|17,87
|1.480.472.066
|% -1,43
|
|TUPRS
|161,50
|980.710.494
|% 2,28
|
|KRDMD
|7,54
|969.067.506
|% 3,15
|
|PETKM
|7,94
|6.741.394.528
|% 9,52
|
|GARAN
|10,70
|2.704.734.629
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,11
|643.519.039
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|202.096.863
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,54
|969.067.506
|% 3,15
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9139
|9,9214
|% 0,81
|
|Euro
|11,3818
|11,3885
|% 0,80
|
|Sterlin
|13,2402
|13,3066
|% 0,63
|
|Frank
|10,7064
|10,7709
|% 0,32
|
|Riyal
|2,6342
|2,6474
|% 0,68
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,79
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,94
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.899
|3.997
|44,28
|
|Yarım
|1.884
|1.933
|21,42
|
|Çeyrek
|945
|967
|10,70
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,93
|7,94
|0,13
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,50
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:38KLKIM
Yüzde 4.30 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 957 adet işlem
-
16:37KRDMB
Yüzde 4.17 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 907, 361 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, GUBRF, THYAO
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 46 artarak (% 1.01 ) 1, 450
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, DOAS, ADESE, OZRDN, OYLUM, DOBUR