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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.11.2021 15:06
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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2021_Temmuz-Eylül dönemi Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977017


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 8,47 30.952.833 % 10,00  
DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
ATATP 53,00 87.191.065 % 9,96  
DOAS 41,52 117.520.397 % 9,96  
OYLUM 8,85 16.965.928 % 9,94  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 9,9139 9,9214 % 0,81  
Euro 11,3818 11,3885 % 0,80  
Sterlin 13,2402 13,3066 % 0,63  
Frank 10,7064 10,7709 % 0,32  
Riyal 2,6342 2,6474 % 0,68  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.863 9,79  
Altın Gr. 592 592 5,94  
Cumhuriyet 3.916 3.975 44,00  
Tam 3.899 3.997 44,28  
Yarım 1.884 1.933 21,42  
Çeyrek 945 967 10,70  
Gümüş.Ons 25,07 25,10 0,39  
Gümüş Gr. 7,93 7,94 0,13  
B. Petrol 82,14 82,14 -0,50  
Seans Raporu 16:25
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