***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.08.2022 15:13
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022_04-06 DÖNEM KGECİCİ VERGİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055415
BIST
17:292.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -14,41
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:2917,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0345
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:2918,3192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0817
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2973
17:291.025,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -13,60
|Açılış
|: 1.025,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:27
|CMBTN
|240,30
|5.884.226
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.693.068
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.537.400
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.843.277
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.649.431
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,94
|20.159.850
|% -6,60
|
|DEVA
|33,58
|90.814.652
|% -5,09
|
|SMRTG
|32,30
|107.919.446
|% -5,06
|
|THYAO
|63,35
|4.555.517.531
|% 1,52
|
|AKBNK
|10,20
|1.650.185.790
|% 2,00
|
|GSRAY
|6,82
|1.633.134.762
|% 3,65
|
|ODAS
|4,40
|1.532.912.797
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,47
|1.345.481.038
|% 0,55
|
|ODAS
|4,40
|1.532.912.797
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|1.214.640.808
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,82
|1.633.134.762
|% 3,65
|
|YKBNK
|5,47
|1.345.481.038
|% 0,55
|
|DOHOL
|4,44
|969.004.829
|% -4,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9629
|% 0,17
|
|Euro
|18,3075
|18,3184
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,6396
|21,7481
|% -0,25
|
|Frank
|18,9391
|19,0532
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7686
|4,7925
|% 0,16
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,72
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,97
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-49,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-4,39
|