***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMirada Teknoloji ve Tarım A.Ş.'ne13 Ocak 2023 tarihinde şirketimizin %98,95 oranında iştirak etmesi sebebiyle, 2023 yılı 1. Çeyrek mali tablolarını da kapsayacak şekilde finansal tablolarımız konsolide olarak yayınlanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141931BIST