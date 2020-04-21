***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/04/2020Karar Sayısı2020/03Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 20/04/2020KARAR SAYISI: 2020/03SERMAYE PİYASASI KURULUNUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa)Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibariyle Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b)Pay Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 31.12.2019 ve 31.12.2018 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c)Pay Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.M.Gökhan ÇATANAYönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839585BIST