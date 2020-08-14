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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.08.2020 15:23
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***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 14/08/2020
KARAR SAYISI: 2020/08
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) Şirketimizin 30.06.2020 tarihi itibariyle Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanmış finansal tablo ve dipnotlarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b) Pay Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2020 ve 31.12.2019 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Pay Menkul Değerler A.Ş.'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
                                                            
 
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
Mehmet Gökhan ÇATANA                                                            
Yönetim Kurulu Başkanı                           
                                        
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868999


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Tam 3.070 3.148 39,20  
Yarım 1.484 1.523 18,96  
Çeyrek 744 761 9,48  
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Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,13  
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