***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.05.2021 10:35
***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/05/2021
Karar Sayısı
2021/05
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 31 Mart 2021 Ara dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
İstanbul, 31 Mayıs 2021
Saygılarımızla,
PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mehmet Gökhan ÇATANA
Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938924
BIST
11:571.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:578,4896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0751
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
11:5710,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0855
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
11:57519,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,93
|Açılış
|: 519,33
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler11:57
|YAYLA
|3,85
|37.640.884
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.643.284
|% 9,87
|
|EUYO
|4,70
|2.781.408
|% 8,80
|
|OYAYO
|8,28
|5.635.271
|% 8,42
|
|KUTPO
|36,12
|73.383.653
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.873.402
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|26.998.263
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,35
|1.153.182
|% -6,97
|
|THYAO
|13,30
|449.134.042
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,02
|360.249.789
|% 1,65
|
|EREGL
|19,53
|271.173.724
|% 1,67
|
|GARAN
|7,98
|228.876.953
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|212.534.821
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|212.534.821
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|183.781.332
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|50.403.220
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,02
|360.249.789
|% 1,65
|
|KARSN
|4,47
|198.932.714
|% -4,28
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4844
|8,4896
|% -0,88
|
|Euro
|10,3510
|10,3564
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,9702
|12,0303
|% -1,21
|
|Frank
|9,3769
|9,4334
|% -1,08
|
|Riyal
|2,2529
|2,2642
|% -1,05
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
|