***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 17:40
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
09.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.06.2020 - 10096
Açıklamalar
Bankamızın 30 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 12.06.2020 tarihli ve 10096 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851013
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0425
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6832
18:05381,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,27
|Açılış
|: 381,29
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.570.126
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.841.518
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.296.602
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.303.195
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|250.002
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|711.105
|% -9,96
|
|EGCEY
|1,45
|849.216
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.505.405
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|556.152
|% -9,78
|
|THYAO
|12,73
|974.153.303
|% 1,68
|
|ASELS
|32,16
|948.003.194
|% -0,25
|
|GARAN
|8,15
|843.364.239
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|TSKB
|1,27
|380.628.404
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|407.639.718
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|158.442.498
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5859
|% -0,61
|
|Frank
|7,1577
|7,2009
|% -0,81
|
|Riyal
|1,8165
|1,8256
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,66
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.497
|11,60
|
|Tam
|2.544
|2.566
|11,90
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|5,80
|
|Çeyrek
|621
|627
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333