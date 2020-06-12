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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.06.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

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Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2020
Tescil Tarihi
09.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.06.2020 - 10096
Açıklamalar

Bankamızın 30 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 12.06.2020 tarihli ve 10096 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851013


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