***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









iğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2021 - 31/12/2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18/03/2021Tescil Tarihi30/03/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31/03/2021 - 10299AçıklamalarBankamızın 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31.03.2021 tarihli ve 10299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922589BIST