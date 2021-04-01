Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.04.2021 15:26


iği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021 - 31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18/03/2021
Tescil Tarihi
30/03/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31/03/2021 - 10299
Açıklamalar

Bankamızın 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31.03.2021 tarihli ve 10299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922589


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:411.419
Değişim :  1,97% |  27,44
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.399
BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 60.318 % 10,00  
JANTS 751,90 8.365.639 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.020.095 % 9,99  
SAYAS 31,94 69.358.551 % 9,99  
RAYSG 12,88 2.040.522 % 9,99  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Dolar 8,1426 8,1471 % -1,13  
Euro 9,6015 9,6227 % -0,47  
Sterlin 11,2161 11,2723 % -0,94  
Frank 8,5922 8,6440 % -1,17  
Riyal 2,1647 2,1756 % -1,17  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.728 19,60  
Altın Gr. 452 452 -0,64  
Cumhuriyet 2.983 3.027 2,00  
Tam 2.971 3.046 4,69  
Yarım 1.436 1.474 2,26  
Çeyrek 720 737 1,13  
Gümüş.Ons 24,67 24,70 0,28  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,00  
B. Petrol 63,57 63,57 0,83  
Seans Raporu 16:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru