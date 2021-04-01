***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 15:26
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021 - 31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18/03/2021
Tescil Tarihi
30/03/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31/03/2021 - 10299
Açıklamalar
Bankamızın 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 31.03.2021 tarihli ve 10299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922589
BIST
16:411.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 27,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:418,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0928
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:419,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0459
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:41451,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|8.365.639
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.020.095
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.551
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.040.522
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.602.441
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|FROTO
|205,20
|941.339.150
|% 6,16
|
|BJKAS
|9,16
|817.965.644
|% 9,96
|
|SASA
|46,38
|812.228.592
|% 2,79
|
|KOZAL
|120,10
|746.779.118
|% 0,92
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,23
|266.357.941
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,90
|276.195.199
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|182.314.207
|% 2,22
|
|PETKM
|6,05
|630.564.786
|% 5,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1426
|8,1471
|% -1,13
|
|Euro
|9,6015
|9,6227
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,2161
|11,2723
|% -0,94
|
|Frank
|8,5922
|8,6440
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% -1,17
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|19,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.027
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|4,69
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|2,26
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|0,83
|