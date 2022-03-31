***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2022 - 31/12/2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18/03/2022Tescil Tarihi23/03/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23/03/2022 - 10543AçıklamalarBankamızın 18 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin alınan karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23/03/2022 tarihinde tescil edilmiş olup 23/03/2022 tarihli ve 10543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014809BIST