***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 – 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16/03/2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar16 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok N 14 iç kapı n 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı 0589026994000013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126247BIST