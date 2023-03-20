***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2023 14:48
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 – 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16/03/2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
16 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin, Levent mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok N 14 iç kapı n 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 5890269940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 sicil numarası ile kayıtlı 0589026994000013 mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG International Limited Üye Şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126247
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1311
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.206,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0094
|19,0171
|% 0,01
|
|Euro
|20,3849
|20,4011
|% 0,65
|
|Sterlin
|23,2418
|23,3584
|% 0,66
|
|Frank
|20,4356
|20,5587
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0464
|5,0717
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|-16,49
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.205
|-11,83
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.111
|8.204
|218,00
|
|Yarım
|3.976
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.007
|53,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,05
|
Seans Raporu
18:00
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında