***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
31.01.2020 18:46
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 0 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 0 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -3.563 -3.556 0 -3.556
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 245.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 25.691 25.953 0 25.953
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.655 43 25.691 531.610 0 531.610
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
213.337 166.662 379.999 303.285 218.096 521.381
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 201.464 154.925 356.389 254.023 168.630 422.653
Teminat Mektupları
201.464 130.567 332.031 254.023 116.938 370.961
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 10.562 10.562
Diğer Teminat Mektupları
201.464 130.567 332.031 254.023 106.376 360.399
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 598 598 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 598 598 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 23.760 23.760 0 51.692 51.692
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 17 0 17 82 0 82
Cayılamaz Taahhütler
17 0 17 82 0 82
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 65 0 65
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 11.737 11.737 1.734 47.882 49.616
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.856 0 11.856 47.446 1.584 49.030
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
843.459 1.263.974 2.107.433 816.031 547.883 1.363.914
EMANET KIYMETLER
7.288 0 7.288 10.803 0 10.803
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 4.240 0 4.240
Tahsile Alınan Çekler
6.152 0 6.152 6.556 0 6.556
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.136 0 1.136 7 0 7
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
824.265 1.144.866 1.969.131 805.193 495.885 1.301.078
Menkul Kıymetler
57.278 89.100 146.378 32.652 79.215 111.867
Teminat Senetleri
175.064 68.546 243.610 188.759 70.898 259.657
Emtia
63.552 0 63.552 61.127 0 61.127
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
332.242 0 332.242 322.242 0 322.242
Diğer Rehinli Kıymetler
196.129 987.220 1.183.349 200.413 345.772 546.185
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
11.906 119.108 131.014 35 51.998 52.033
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.056.796 1.430.636 2.487.432 1.119.316 765.979 1.885.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
66.860 -84.527
Alınan Faizler
147.431 109.406
Ödenen Faizler
-43.315 -38.730
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.827 4.324
Elde Edilen Diğer Kazançlar
847 -117.114
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
694 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.680 -13.262
Ödenen Vergiler
-14.154 -13.623
Diğer
(5.6.2) -12.790 -15.528
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-55.899 -12.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.787 181
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-35.674 -8.863
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-168.055 -145.923
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -626 23.635
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
143.900 185.209
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 1.769 -66.360
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.961 -96.648
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-40.877 -310.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-23.430 -263.962
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.936 -3.642
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.628 19.596
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-21.121 -62.902
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
11.982 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
109.805 328.045
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
346.661 388.338
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.731 -305.293
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 245.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-125 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 9.755 96.984
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
89.644 17.471
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 100.987 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 190.631 100.987
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.691 -3.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
262 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
262 7
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
335 8
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-73 -1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.953 -3.556
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
168.154 162.324 330.478 78.274 112.741 191.015
Nakit ve Nakit Benzerleri
151.330 162.192 313.522 68.592 109.075 177.667
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 3.692 123.039 126.731 8.536 76.575 85.111
Bankalar
(5.1.3) 757 39.153 39.910 10.103 32.500 42.603
Para Piyasalarından Alacaklar
147.045 0 147.045 50.033 0 50.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-164 0 -164 -80 0 -80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 0 0 0 1.250 1.537 2.787
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.250 1.537 2.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 16.824 0 16.824 8.314 0 8.314
Devlet Borçlanma Senetleri
4.620 0 4.620 3.817 0 3.817
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.545 0 4.545 4.497 0 4.497
Türev Finansal Varlıklar
0 132 132 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 132 132 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
218.930 905.439 1.124.369 387.817 512.675 900.492
Krediler
(5.1.5) 257.246 803.289 1.060.535 390.668 451.981 842.649
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 6.920 25.594 32.514 12.585 0 12.585
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 79.975 79.975 0 60.694 60.694
Devlet Borçlanma Senetleri
0 29.918 29.918 0 37.533 37.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 50.057 50.057 0 23.161 23.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -45.236 -3.419 -48.655 -15.436 0 -15.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 90.238 0 90.238 2.375 0 2.375
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 6.077 0 6.077 1.274 0 1.274
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.077 0 6.077 1.274 0 1.274
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 145.599 0 145.599 218.333 0 218.333
CARİ VERGİ VARLIĞI
993 0 993 351 0 351
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 15.628 0 15.628 12.171 0 12.171
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 12.121 0 12.121 23.481 73 23.554
VARLIKLAR TOPLAMI
657.740 1.067.763 1.725.503 724.076 625.489 1.349.565
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 69.198 597.457 666.655 34.277 426.113 460.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 6.192 0 6.192 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 7.815 468.149 475.964 54.104 264.388 318.492
Bonolar
7.815 0 7.815 54.104 0 54.104
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 468.149 468.149 0 264.388 264.388
FONLAR
10.103 4.868 14.971 13.764 9.236 23.000
Müstakrizlerin Fonları
10.103 4.868 14.971 13.764 9.236 23.000
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 0 0 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 147 0 147 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 10.388 0 10.388 9.830 0 9.830
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
551 0 551 565 0 565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.837 0 9.837 9.265 0 9.265
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 1.960 0 1.960 5.425 0 5.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 15.774 1.842 17.616 25.929 726 26.655
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 531.610 0 531.610 505.657 0 505.657
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
221 0 221 -41 0 -41
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655 5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295 295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
25.734 0 25.734 43 0 43
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
43 0 43 3.606 0 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
25.691 0 25.691 -3.563 0 -3.563
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
653.187 1.072.316 1.725.503 648.986 700.579 1.349.565
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 140.925 124.370
Kredilerden Alınan Faizler
109.172 107.478
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.566 1.690
Bankalardan Alınan Faizler
3.568 6.095
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.422 2.198
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.171 3.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.766 2.255
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.405 1.551
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.860 3.097
Diğer Faiz Gelirleri
166 6
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -43.865 -44.872
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21.253 -18.335
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-265 -4.033
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.560 -21.641
Kiralama Faiz Giderleri
-21 0
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -1.766 -863
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
97.060 79.498
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.017 3.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.386 4.324
Gayri Nakdi Kredilerden
3.796 3.669
Diğer
(5.4.12) 1.590 655
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.369 -1.156
Gayri Nakdi Kredilere
-477 -319
Diğer
(5.4.12) -892 -837
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -3.284 -1.009
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
128 532
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.281 2.303
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.869 -3.844
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 5.757 855
FAALİYET BRÜT KÂRI
103.550 82.512
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -38.990 -17.663
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 -50
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-16.063 -13.736
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -15.528 -55.359
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
32.969 -4.296
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 32.969 -4.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -7.278 733
Cari Vergi Karşılığı
-10.808 -9.547
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
4.158 10.280
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-628 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 25.691 -3.563
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 25.691 -3.563
Grubun Karı (Zararı)
25.691 -3.563
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,05140000 -0,00900000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816398
BIST