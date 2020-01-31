***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 0 260.607TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606Yeni Bakiye255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 0 264.213Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -3.563 -3.556 0 -3.556Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 245.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 25.691 25.953 0 25.953Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.655 43 25.691 531.610 0 531.610Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER213.337 166.662 379.999 303.285 218.096 521.381GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 201.464 154.925 356.389 254.023 168.630 422.653Teminat Mektupları201.464 130.567 332.031 254.023 116.938 370.961Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 10.562 10.562Diğer Teminat Mektupları201.464 130.567 332.031 254.023 106.376 360.399Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 598 598 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 598 598 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 23.760 23.760 0 51.692 51.692Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 17 0 17 82 0 82Cayılamaz Taahhütler17 0 17 82 0 82Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri17 0 17 17 0 17Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 65 0 65Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri11.856 11.737 23.593 49.180 49.466 98.646Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 11.737 11.737 1.734 47.882 49.616Vadeli Döviz Satım İşlemleri11.856 0 11.856 47.446 1.584 49.030Para ve Faiz Swap İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER843.459 1.263.974 2.107.433 816.031 547.883 1.363.914EMANET KIYMETLER7.288 0 7.288 10.803 0 10.803Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler0 0 0 4.240 0 4.240Tahsile Alınan Çekler6.152 0 6.152 6.556 0 6.556Tahsile Alınan Ticari Senetler1.136 0 1.136 7 0 7Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER824.265 1.144.866 1.969.131 805.193 495.885 1.301.078Menkul Kıymetler57.278 89.100 146.378 32.652 79.215 111.867Teminat Senetleri175.064 68.546 243.610 188.759 70.898 259.657Emtia63.552 0 63.552 61.127 0 61.127Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul332.242 0 332.242 322.242 0 322.242Diğer Rehinli Kıymetler196.129 987.220 1.183.349 200.413 345.772 546.185Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER11.906 119.108 131.014 35 51.998 52.033BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.056.796 1.430.636 2.487.432 1.119.316 765.979 1.885.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı66.860 -84.527Alınan Faizler147.431 109.406Ödenen Faizler-43.315 -38.730Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.827 4.324Elde Edilen Diğer Kazançlar847 -117.114Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar694 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.680 -13.262Ödenen Vergiler-14.154 -13.623Diğer(5.6.2) -12.790 -15.528Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-55.899 -12.121Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.787 181Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-35.674 -8.863Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-168.055 -145.923Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -626 23.635Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)143.900 185.209Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 1.769 -66.360Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.961 -96.648YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-40.877 -310.910İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-23.430 -263.962Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-21.936 -3.642Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.628 19.596Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-21.121 -62.902Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar11.982 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit109.805 328.045Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit346.661 388.338Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-236.731 -305.293İhraç Edilen Sermaye Araçları0 245.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-125 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 9.755 96.984Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)89.644 17.471Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 100.987 83.516Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 190.631 100.987Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)25.691 -3.563DİĞER KAPSAMLI GELİRLER262 7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar262 7Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri335 8Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-73 -1TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.953 -3.556Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)168.154 162.324 330.478 78.274 112.741 191.015Nakit ve Nakit Benzerleri151.330 162.192 313.522 68.592 109.075 177.667Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 3.692 123.039 126.731 8.536 76.575 85.111Bankalar(5.1.3) 757 39.153 39.910 10.103 32.500 42.603Para Piyasalarından Alacaklar147.045 0 147.045 50.033 0 50.033Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-164 0 -164 -80 0 -80Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 0 0 0 1.250 1.537 2.787Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 1.250 1.537 2.787Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 16.824 0 16.824 8.314 0 8.314Devlet Borçlanma Senetleri4.620 0 4.620 3.817 0 3.817Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar4.545 0 4.545 4.497 0 4.497Türev Finansal Varlıklar0 132 132 118 2.129 2.247Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 0 132 132 118 2.129 2.247Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)218.930 905.439 1.124.369 387.817 512.675 900.492Krediler(5.1.5) 257.246 803.289 1.060.535 390.668 451.981 842.649Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 6.920 25.594 32.514 12.585 0 12.585Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 79.975 79.975 0 60.694 60.694Devlet Borçlanma Senetleri0 29.918 29.918 0 37.533 37.533Diğer Finansal Varlıklar0 50.057 50.057 0 23.161 23.161Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -45.236 -3.419 -48.655 -15.436 0 -15.436SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 90.238 0 90.238 2.375 0 2.375MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 6.077 0 6.077 1.274 0 1.274Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer6.077 0 6.077 1.274 0 1.274YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 145.599 0 145.599 218.333 0 218.333CARİ VERGİ VARLIĞI993 0 993 351 0 351ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 15.628 0 15.628 12.171 0 12.171DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 12.121 0 12.121 23.481 73 23.554VARLIKLAR TOPLAMI657.740 1.067.763 1.725.503 724.076 625.489 1.349.565YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 69.198 597.457 666.655 34.277 426.113 460.390PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 6.192 0 6.192 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 7.815 468.149 475.964 54.104 264.388 318.492Bonolar7.815 0 7.815 54.104 0 54.104Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 468.149 468.149 0 264.388 264.388FONLAR10.103 4.868 14.971 13.764 9.236 23.000Müstakrizlerin Fonları10.103 4.868 14.971 13.764 9.236 23.000Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 116 116Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 0 0 0 116 116Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 147 0 147 0 0 0KARŞILIKLAR(5.2.9) 10.388 0 10.388 9.830 0 9.830Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı551 0 551 565 0 565Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.837 0 9.837 9.265 0 9.265CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 1.960 0 1.960 5.425 0 5.425ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 15.774 1.842 17.616 25.929 726 26.655ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 531.610 0 531.610 505.657 0 505.657Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler221 0 221 -41 0 -41Kar Yedekleri5.655 0 5.655 5.655 0 5.655Yasal Yedekler295 0 295 295 0 295Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler5.065 0 5.065 5.065 0 5.065Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar25.734 0 25.734 43 0 43Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı43 0 43 3.606 0 3.606Dönem Net Kâr veya Zararı25.691 0 25.691 -3.563 0 -3.563Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI653.187 1.072.316 1.725.503 648.986 700.579 1.349.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 140.925 124.370Kredilerden Alınan Faizler109.172 107.478Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.566 1.690Bankalardan Alınan Faizler3.568 6.095Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler16.422 2.198Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.171 3.806Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.766 2.255İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.405 1.551Finansal Kiralama Faiz Gelirleri1.860 3.097Diğer Faiz Gelirleri166 6FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -43.865 -44.872Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-21.253 -18.335Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-265 -4.033İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-20.560 -21.641Kiralama Faiz Giderleri-21 0Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -1.766 -863NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ97.060 79.498NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.017 3.168Alınan Ücret ve Komisyonlar5.386 4.324Gayri Nakdi Kredilerden3.796 3.669Diğer(5.4.12) 1.590 655Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.369 -1.156Gayri Nakdi Kredilere-477 -319Diğer(5.4.12) -892 -837TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) -3.284 -1.009Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)128 532Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-5.281 2.303Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.869 -3.844DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 5.757 855FAALİYET BRÜT KÂRI103.550 82.512BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -38.990 -17.663DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 -50PERSONEL GİDERLERİ (-)-16.063 -13.736DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -15.528 -55.359NET FAALİYET KARI (ZARARI)32.969 -4.296BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 32.969 -4.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -7.278 733Cari Vergi Karşılığı-10.808 -9.547Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi4.158 10.280Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-628 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 25.691 -3.563DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 25.691 -3.563Grubun Karı (Zararı)25.691 -3.563Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,05140000 -0,00900000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816398BIST