***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59 0 0 0 0 12.804 12.745 0 12.745Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 5.656 43 12.804 518.403 0 518.403Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8.477 8.484 0 8.484Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 31.390 0 8.477 540.095 0 540.095Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER247.770 301.910 549.680 213.337 166.662 379.999GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 194.227 159.253 353.480 201.464 154.925 356.389Teminat Mektupları194.227 148.409 342.636 201.464 130.567 332.031Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları194.227 148.409 342.636 201.464 130.567 332.031Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 10.844 10.844 0 598 598Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 10.844 10.844 0 598 598Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 23.760 23.760Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 526 525 1.051 17 0 17Cayılamaz Taahhütler526 525 1.051 17 0 17Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri526 525 1.051 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 17 0 17Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 53.017 142.132 195.149 11.856 11.737 23.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler53.017 142.132 195.149 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri33.691 34.982 68.673 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 34.982 34.982 0 11.737 11.737Vadeli Döviz Satım İşlemleri33.691 0 33.691 11.856 0 11.856Para ve Faiz Swap İşlemleri19.326 107.150 126.476 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 63.886 63.886 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri19.326 43.264 62.590 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.095.124 1.408.468 2.503.592 843.459 1.263.974 2.107.433EMANET KIYMETLER31.006 0 31.006 7.288 0 7.288Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler14.138 0 14.138 0 0 0Tahsile Alınan Çekler16.181 0 16.181 6.152 0 6.152Tahsile Alınan Ticari Senetler687 0 687 1.136 0 1.136Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.030.377 1.258.027 2.288.404 824.265 1.144.866 1.969.131Menkul Kıymetler101.271 98.544 199.815 57.278 89.100 146.378Teminat Senetleri232.759 74.191 306.950 175.064 68.546 243.610Emtia68.409 0 68.409 63.552 0 63.552Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul332.242 0 332.242 332.242 0 332.242Diğer Rehinli Kıymetler295.696 1.085.292 1.380.988 196.129 987.220 1.183.349Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER33.741 150.441 184.182 11.906 119.108 131.014BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.342.894 1.710.378 3.053.272 1.056.796 1.430.636 2.487.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı986 15.931Alınan Faizler23.193 44.521Ödenen Faizler-15.902 -16.441Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar616 676Elde Edilen Diğer Kazançlar365 -679Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar824 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.773 -4.688Ödenen Vergiler-798 -3.747Diğer(5.6.2) -3.539 -3.711Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-65.061 -31.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 2.787Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış14.224 -14.714Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-127.812 -35.069Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) 240 -594Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-184 20.440Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 48.471 -4.301Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-64.075 -15.520YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-33.453 -17.195İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-385 -262Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.415 -2.273Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.000 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-26.213 -14.660Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar560 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit14.432 115.609Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit37.093 182.736Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.638 -67.087İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-23 -40Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 7.599 1.860Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-75.497 84.754Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 190.631 100.987Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 115.134 185.741Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.477 12.804DİĞER KAPSAMLI GELİRLER7 -59Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar7 -59Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9 -76Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2 17TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.484 12.745Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)26.821 237.086 263.907 168.154 162.324 330.478Nakit ve Nakit Benzerleri2.366 233.540 235.906 151.330 162.192 313.522Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 1.354 121.165 122.519 3.692 123.039 126.731Bankalar(5.1.3) 1.235 112.375 113.610 757 39.153 39.910Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 147.045 0 147.045Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-223 0 -223 -164 0 -164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 24.455 0 24.455 16.824 0 16.824Devlet Borçlanma Senetleri14.298 0 14.298 4.620 0 4.620Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar2.498 0 2.498 4.545 0 4.545Türev Finansal Varlıklar0 3.546 3.546 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 0 3.546 3.546 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)420.078 942.739 1.362.817 218.930 905.439 1.124.369Krediler(5.1.5) 440.500 802.786 1.243.286 257.246 803.289 1.060.535Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 25.995 28.305 54.300 6.920 25.594 32.514Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 115.097 115.097 0 79.975 79.975Devlet Borçlanma Senetleri0 52.719 52.719 0 29.918 29.918Diğer Finansal Varlıklar0 62.378 62.378 0 50.057 50.057Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -46.417 -3.449 -49.866 -45.236 -3.419 -48.655SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 90.031 0 90.031 90.238 0 90.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 5.666 0 5.666 6.077 0 6.077Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.666 0 5.666 6.077 0 6.077YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 145.584 0 145.584 145.599 0 145.599CARİ VERGİ VARLIĞI733 0 733 993 0 993ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 14.994 0 14.994 15.628 0 15.628DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 16.322 0 16.322 12.121 0 12.121VARLIKLAR TOPLAMI720.229 1.179.825 1.900.054 657.740 1.067.763 1.725.503YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 42.412 672.632 715.044 69.198 597.457 666.655PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 35.837 0 35.837 6.192 0 6.192İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 22.369 517.251 539.620 7.815 468.149 475.964Bonolar22.369 0 22.369 7.815 0 7.815Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 517.251 517.251 0 468.149 468.149FONLAR12.926 24.186 37.112 10.103 4.868 14.971Müstakrizlerin Fonları12.926 24.186 37.112 10.103 4.868 14.971Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 1 1 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 1 1 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 129 0 129 147 0 147KARŞILIKLAR(5.2.9) 10.350 0 10.350 10.388 0 10.388Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı588 0 588 551 0 551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar9.762 0 9.762 9.837 0 9.837CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 2.719 0 2.719 1.960 0 1.960ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 16.480 2.667 19.147 15.773 1.842 17.615ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 540.095 0 540.095 531.611 0 531.611Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler228 0 228 221 0 221Kar Yedekleri31.390 0 31.390 5.656 0 5.656Yasal Yedekler1.402 0 1.402 296 0 296Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler29.693 0 29.693 5.065 0 5.065Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar8.477 0 8.477 25.734 0 25.734Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 43 0 43Dönem Net Kâr veya Zararı8.477 0 8.477 25.691 0 25.691YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI683.317 1.216.737 1.900.054 653.187 1.072.316 1.725.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 28.206 37.355Kredilerden Alınan Faizler23.251 27.578Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 557Bankalardan Alınan Faizler434 2.257Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.503 4.500Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.249 1.840Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar414 386İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.835 1.454Finansal Kiralama Faiz Gelirleri691 503Diğer Faiz Gelirleri78 120FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -10.356 -11.938Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-5.159 -5.447Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-279 -7İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.686 -5.889Kiralama Faiz Giderleri-5 -3Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -227 -592NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ17.850 25.417NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ741 1.146Alınan Ücret ve Komisyonlar1.079 1.427Gayri Nakdi Kredilerden779 1.262Diğer(5.4.12) 300 165Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-338 -281Gayri Nakdi Kredilere-86 -101Diğer(5.4.12) -252 -180TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 2.077 -833Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 78Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.120 -415Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.043 -496DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 2.345 291FAALİYET BRÜT KÂRI23.013 26.021BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -1.975 -2.017DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-4.559 -3.521DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -5.585 -3.927NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.894 16.556BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 10.894 16.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -2.417 -3.752Cari Vergi Karşılığı-1.785 -4.207Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi1.072 455Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.704 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 8.477 12.804DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 8.477 12.804Grubun Karı (Zararı)8.477 12.804Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,01700000 0,02560000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839895BIST