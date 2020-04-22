***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
22.04.2020 18:13
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -59 0 0 0 0 12.804 12.745 0 12.745
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 5.656 43 12.804 518.403 0 518.403
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8.477 8.484 0 8.484
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 31.390 0 8.477 540.095 0 540.095
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
247.770 301.910 549.680 213.337 166.662 379.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 194.227 159.253 353.480 201.464 154.925 356.389
Teminat Mektupları
194.227 148.409 342.636 201.464 130.567 332.031
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
194.227 148.409 342.636 201.464 130.567 332.031
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 10.844 10.844 0 598 598
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 10.844 10.844 0 598 598
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 23.760 23.760
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 526 525 1.051 17 0 17
Cayılamaz Taahhütler
526 525 1.051 17 0 17
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
526 525 1.051 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 53.017 142.132 195.149 11.856 11.737 23.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
53.017 142.132 195.149 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
33.691 34.982 68.673 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 34.982 34.982 0 11.737 11.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
33.691 0 33.691 11.856 0 11.856
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.326 107.150 126.476 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 63.886 63.886 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
19.326 43.264 62.590 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.095.124 1.408.468 2.503.592 843.459 1.263.974 2.107.433
EMANET KIYMETLER
31.006 0 31.006 7.288 0 7.288
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.138 0 14.138 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
16.181 0 16.181 6.152 0 6.152
Tahsile Alınan Ticari Senetler
687 0 687 1.136 0 1.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.030.377 1.258.027 2.288.404 824.265 1.144.866 1.969.131
Menkul Kıymetler
101.271 98.544 199.815 57.278 89.100 146.378
Teminat Senetleri
232.759 74.191 306.950 175.064 68.546 243.610
Emtia
68.409 0 68.409 63.552 0 63.552
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
332.242 0 332.242 332.242 0 332.242
Diğer Rehinli Kıymetler
295.696 1.085.292 1.380.988 196.129 987.220 1.183.349
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
33.741 150.441 184.182 11.906 119.108 131.014
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.342.894 1.710.378 3.053.272 1.056.796 1.430.636 2.487.432
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
986 15.931
Alınan Faizler
23.193 44.521
Ödenen Faizler
-15.902 -16.441
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
616 676
Elde Edilen Diğer Kazançlar
365 -679
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
824 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.773 -4.688
Ödenen Vergiler
-798 -3.747
Diğer
(5.6.2) -3.539 -3.711
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-65.061 -31.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 2.787
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
14.224 -14.714
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-127.812 -35.069
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) 240 -594
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-184 20.440
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 48.471 -4.301
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-64.075 -15.520
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-33.453 -17.195
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-385 -262
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.415 -2.273
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.000 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-26.213 -14.660
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
560 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14.432 115.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
37.093 182.736
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.638 -67.087
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-23 -40
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 7.599 1.860
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-75.497 84.754
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 190.631 100.987
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 115.134 185.741
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.477 12.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7 -59
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7 -59
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9 -76
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2 17
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.484 12.745
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.821 237.086 263.907 168.154 162.324 330.478
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.366 233.540 235.906 151.330 162.192 313.522
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 1.354 121.165 122.519 3.692 123.039 126.731
Bankalar
(5.1.3) 1.235 112.375 113.610 757 39.153 39.910
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 147.045 0 147.045
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-223 0 -223 -164 0 -164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 24.455 0 24.455 16.824 0 16.824
Devlet Borçlanma Senetleri
14.298 0 14.298 4.620 0 4.620
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
2.498 0 2.498 4.545 0 4.545
Türev Finansal Varlıklar
0 3.546 3.546 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 3.546 3.546 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
420.078 942.739 1.362.817 218.930 905.439 1.124.369
Krediler
(5.1.5) 440.500 802.786 1.243.286 257.246 803.289 1.060.535
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 25.995 28.305 54.300 6.920 25.594 32.514
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 115.097 115.097 0 79.975 79.975
Devlet Borçlanma Senetleri
0 52.719 52.719 0 29.918 29.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 62.378 62.378 0 50.057 50.057
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -46.417 -3.449 -49.866 -45.236 -3.419 -48.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 90.031 0 90.031 90.238 0 90.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 5.666 0 5.666 6.077 0 6.077
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.666 0 5.666 6.077 0 6.077
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 145.584 0 145.584 145.599 0 145.599
CARİ VERGİ VARLIĞI
733 0 733 993 0 993
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 14.994 0 14.994 15.628 0 15.628
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 16.322 0 16.322 12.121 0 12.121
VARLIKLAR TOPLAMI
720.229 1.179.825 1.900.054 657.740 1.067.763 1.725.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 42.412 672.632 715.044 69.198 597.457 666.655
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 35.837 0 35.837 6.192 0 6.192
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 22.369 517.251 539.620 7.815 468.149 475.964
Bonolar
22.369 0 22.369 7.815 0 7.815
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 517.251 517.251 0 468.149 468.149
FONLAR
12.926 24.186 37.112 10.103 4.868 14.971
Müstakrizlerin Fonları
12.926 24.186 37.112 10.103 4.868 14.971
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 1 1 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 1 1 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 129 0 129 147 0 147
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 10.350 0 10.350 10.388 0 10.388
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
588 0 588 551 0 551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.762 0 9.762 9.837 0 9.837
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 2.719 0 2.719 1.960 0 1.960
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 16.480 2.667 19.147 15.773 1.842 17.615
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 540.095 0 540.095 531.611 0 531.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
228 0 228 221 0 221
Kar Yedekleri
31.390 0 31.390 5.656 0 5.656
Yasal Yedekler
1.402 0 1.402 296 0 296
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
29.693 0 29.693 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.477 0 8.477 25.734 0 25.734
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 43 0 43
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.477 0 8.477 25.691 0 25.691
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
683.317 1.216.737 1.900.054 653.187 1.072.316 1.725.503
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 28.206 37.355
Kredilerden Alınan Faizler
23.251 27.578
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 557
Bankalardan Alınan Faizler
434 2.257
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.503 4.500
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.249 1.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
414 386
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.835 1.454
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
691 503
Diğer Faiz Gelirleri
78 120
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -10.356 -11.938
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-5.159 -5.447
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-279 -7
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.686 -5.889
Kiralama Faiz Giderleri
-5 -3
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -227 -592
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.850 25.417
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
741 1.146
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.079 1.427
Gayri Nakdi Kredilerden
779 1.262
Diğer
(5.4.12) 300 165
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-338 -281
Gayri Nakdi Kredilere
-86 -101
Diğer
(5.4.12) -252 -180
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 2.077 -833
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 78
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.120 -415
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.043 -496
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 2.345 291
FAALİYET BRÜT KÂRI
23.013 26.021
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -1.975 -2.017
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.559 -3.521
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -5.585 -3.927
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.894 16.556
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 10.894 16.556
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -2.417 -3.752
Cari Vergi Karşılığı
-1.785 -4.207
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.072 455
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.704 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 8.477 12.804
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 8.477 12.804
Grubun Karı (Zararı)
8.477 12.804
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,01700000 0,02560000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839895
BIST