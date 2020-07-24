***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 13.114 13.006 0 13.006Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 -149 0 5.656 43 13.114 518.664 0 518.664Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 11.117 11.211 0 11.211Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 315 0 31.390 0 11.117 542.822 0 542.822Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER210.350 308.354 518.704 213.337 166.662 379.999GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 170.630 182.119 352.749 201.464 154.925 356.389Teminat Mektupları170.630 160.029 330.659 201.464 130.567 332.031Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları170.630 160.029 330.659 201.464 130.567 332.031Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 9.019 9.019 0 598 598Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 9.019 9.019 0 598 598Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 13.071 13.071 0 23.760 23.760Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 6.029 12.827 18.856 17 0 17Cayılamaz Taahhütler6.029 12.827 18.856 17 0 17Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri557 552 1.109 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 17 0 17Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.472 12.275 17.747 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 33.691 113.408 147.099 11.856 11.737 23.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler33.691 113.408 147.099 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri33.691 36.439 70.130 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 36.439 36.439 0 11.737 11.737Vadeli Döviz Satım İşlemleri33.691 0 33.691 11.856 0 11.856Para ve Faiz Swap İşlemleri0 76.969 76.969 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 38.609 38.609 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri0 38.360 38.360 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.406.650 1.604.275 3.010.925 843.459 1.263.974 2.107.433EMANET KIYMETLER29.512 0 29.512 7.288 0 7.288Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler20.558 0 20.558 0 0 0Tahsile Alınan Çekler8.954 0 8.954 6.152 0 6.152Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 1.136 0 1.136Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.343.397 1.489.939 2.833.336 824.265 1.144.866 1.969.131Menkul Kıymetler142.608 102.648 245.256 57.278 89.100 146.378Teminat Senetleri227.770 79.920 307.690 175.064 68.546 243.610Emtia68.520 0 68.520 63.552 0 63.552Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul447.242 95.069 542.311 332.242 0 332.242Diğer Rehinli Kıymetler457.257 1.212.302 1.669.559 196.129 987.220 1.183.349Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER33.741 114.336 148.077 11.906 119.108 131.014BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.617.000 1.912.629 3.529.629 1.056.796 1.430.636 2.487.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı10.920 33.730Alınan Faizler55.679 79.147Ödenen Faizler-26.620 -25.718Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.704 2.531Elde Edilen Diğer Kazançlar787 557Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar1.275 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.481 -8.459Ödenen Vergiler-2.624 -8.280Diğer(5.6.2) -8.800 -6.048Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-69.236 -149.976Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.618 2.787Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış73.606 -33.768Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-182.775 -162.469Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -830 -629Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10.788 53.895Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 34.593 -9.792Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-58.316 -116.246YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-21.301 -25.915İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-501 -1.374Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-9.415 -9.931Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.090 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-47.909 -14.610Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar34.434 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit75.440 102.543Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit150.151 203.438Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-74.659 -100.830İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52 -65Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 15.972 9.957Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)11.795 -29.661Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 190.631 100.987Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 202.426 71.326Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)11.117 13.114 2.640 310DİĞER KAPSAMLI GELİRLER94 -108 87 -49Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar94 -108 87 -49Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri121 -139 112 -63Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27 31 -25 14TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.211 13.006 2.727 261Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.447 265.734 301.181 168.154 162.324 330.478Nakit ve Nakit Benzerleri9.407 259.402 268.809 151.330 162.192 313.522Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 2.185 67.148 69.333 3.692 123.039 126.731Bankalar(5.1.3) 559 192.254 192.813 757 39.153 39.910Para Piyasalarından Alacaklar7.001 0 7.001 147.045 0 147.045Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-338 0 -338 -164 0 -164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 1.500 3.069 4.569 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.069 3.069 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.500 0 1.500 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 24.540 0 24.540 16.824 0 16.824Devlet Borçlanma Senetleri14.375 0 14.375 4.620 0 4.620Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar2.506 0 2.506 4.545 0 4.545Türev Finansal Varlıklar0 3.263 3.263 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 0 3.263 3.263 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)425.050 1.016.052 1.441.102 218.930 905.439 1.124.369Krediler(5.1.5) 443.042 883.400 1.326.442 257.246 803.289 1.060.535Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 30.639 29.482 60.121 6.920 25.594 32.514Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 106.771 106.771 0 79.975 79.975Devlet Borçlanma Senetleri0 41.537 41.537 0 29.918 29.918Diğer Finansal Varlıklar0 65.234 65.234 0 50.057 50.057Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -48.631 -3.601 -52.232 -45.236 -3.419 -48.655SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 89.634 0 89.634 90.238 0 90.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 5.351 0 5.351 6.077 0 6.077Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.351 0 5.351 6.077 0 6.077YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 145.342 0 145.342 145.599 0 145.599CARİ VERGİ VARLIĞI550 0 550 993 0 993ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 15.610 0 15.610 15.628 0 15.628DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 23.796 0 23.796 12.121 0 12.121VARLIKLAR TOPLAMI740.780 1.281.786 2.022.566 657.740 1.067.763 1.725.503YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 106.665 652.480 759.145 69.198 597.457 666.655PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 398 4.477 4.875 6.192 0 6.192İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 27.505 594.321 621.826 7.815 468.149 475.964Bonolar27.505 0 27.505 7.815 0 7.815Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 594.321 594.321 0 468.149 468.149FONLAR13.379 43.577 56.956 10.103 4.868 14.971Müstakrizlerin Fonları13.379 43.577 56.956 10.103 4.868 14.971Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 4 4 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 4 4 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 115 0 115 147 0 147KARŞILIKLAR(5.2.9) 12.147 0 12.147 10.388 0 10.388Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı699 0 699 551 0 551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar11.448 0 11.448 9.837 0 9.837CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 2.399 0 2.399 1.960 0 1.960ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 22.270 7 22.277 15.773 1.842 17.615ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 542.822 0 542.822 531.611 0 531.611Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler315 0 315 221 0 221Kar Yedekleri31.390 0 31.390 5.656 0 5.656Yasal Yedekler1.402 0 1.402 296 0 296Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler29.693 0 29.693 5.065 0 5.065Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar11.117 0 11.117 25.734 0 25.734Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 43 0 43Dönem Net Kâr veya Zararı11.117 0 11.117 25.691 0 25.691YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI727.700 1.294.866 2.022.566 653.187 1.072.316 1.725.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 59.162 76.200 30.956 38.845Kredilerden Alınan Faizler49.454 58.743 26.203 31.165Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2 1.166 2 609Bankalardan Alınan Faizler549 3.031 115 774Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.829 8.197 326 3.697Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.967 3.980 2.718 2.140Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar917 844 503 458İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.050 3.136 2.215 1.682Finansal Kiralama Faiz Gelirleri2.258 951 1.567 448Diğer Faiz Gelirleri103 132 25 12FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -23.166 -22.967 -12.810 -11.029Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler