***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
24.07.2020 18:11
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 13.114 13.006 0 13.006
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -149 0 5.656 43 13.114 518.664 0 518.664
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 11.117 11.211 0 11.211
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 315 0 31.390 0 11.117 542.822 0 542.822
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
210.350 308.354 518.704 213.337 166.662 379.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 170.630 182.119 352.749 201.464 154.925 356.389
Teminat Mektupları
170.630 160.029 330.659 201.464 130.567 332.031
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
170.630 160.029 330.659 201.464 130.567 332.031
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 9.019 9.019 0 598 598
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 9.019 9.019 0 598 598
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 13.071 13.071 0 23.760 23.760
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 6.029 12.827 18.856 17 0 17
Cayılamaz Taahhütler
6.029 12.827 18.856 17 0 17
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
557 552 1.109 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.472 12.275 17.747 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 33.691 113.408 147.099 11.856 11.737 23.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.691 113.408 147.099 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
33.691 36.439 70.130 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 36.439 36.439 0 11.737 11.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
33.691 0 33.691 11.856 0 11.856
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 76.969 76.969 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 38.609 38.609 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 38.360 38.360 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.406.650 1.604.275 3.010.925 843.459 1.263.974 2.107.433
EMANET KIYMETLER
29.512 0 29.512 7.288 0 7.288
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.558 0 20.558 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
8.954 0 8.954 6.152 0 6.152
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 1.136 0 1.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.343.397 1.489.939 2.833.336 824.265 1.144.866 1.969.131
Menkul Kıymetler
142.608 102.648 245.256 57.278 89.100 146.378
Teminat Senetleri
227.770 79.920 307.690 175.064 68.546 243.610
Emtia
68.520 0 68.520 63.552 0 63.552
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
447.242 95.069 542.311 332.242 0 332.242
Diğer Rehinli Kıymetler
457.257 1.212.302 1.669.559 196.129 987.220 1.183.349
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
33.741 114.336 148.077 11.906 119.108 131.014
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.617.000 1.912.629 3.529.629 1.056.796 1.430.636 2.487.432
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.920 33.730
Alınan Faizler
55.679 79.147
Ödenen Faizler
-26.620 -25.718
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.704 2.531
Elde Edilen Diğer Kazançlar
787 557
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.275 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.481 -8.459
Ödenen Vergiler
-2.624 -8.280
Diğer
(5.6.2) -8.800 -6.048
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-69.236 -149.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.618 2.787
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
73.606 -33.768
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-182.775 -162.469
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -830 -629
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.788 53.895
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 34.593 -9.792
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-58.316 -116.246
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.301 -25.915
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-501 -1.374
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.415 -9.931
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.090 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-47.909 -14.610
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
34.434 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
75.440 102.543
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
150.151 203.438
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-74.659 -100.830
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52 -65
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 15.972 9.957
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.795 -29.661
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 190.631 100.987
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 202.426 71.326
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.117 13.114 2.640 310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
94 -108 87 -49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
94 -108 87 -49
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
121 -139 112 -63
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27 31 -25 14
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.211 13.006 2.727 261
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.447 265.734 301.181 168.154 162.324 330.478
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.407 259.402 268.809 151.330 162.192 313.522
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 2.185 67.148 69.333 3.692 123.039 126.731
Bankalar
(5.1.3) 559 192.254 192.813 757 39.153 39.910
Para Piyasalarından Alacaklar
7.001 0 7.001 147.045 0 147.045
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-338 0 -338 -164 0 -164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 1.500 3.069 4.569 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.069 3.069 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.500 0 1.500 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 24.540 0 24.540 16.824 0 16.824
Devlet Borçlanma Senetleri
14.375 0 14.375 4.620 0 4.620
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
2.506 0 2.506 4.545 0 4.545
Türev Finansal Varlıklar
0 3.263 3.263 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 3.263 3.263 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
425.050 1.016.052 1.441.102 218.930 905.439 1.124.369
Krediler
(5.1.5) 443.042 883.400 1.326.442 257.246 803.289 1.060.535
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 30.639 29.482 60.121 6.920 25.594 32.514
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 106.771 106.771 0 79.975 79.975
Devlet Borçlanma Senetleri
0 41.537 41.537 0 29.918 29.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 65.234 65.234 0 50.057 50.057
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -48.631 -3.601 -52.232 -45.236 -3.419 -48.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 89.634 0 89.634 90.238 0 90.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 5.351 0 5.351 6.077 0 6.077
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.351 0 5.351 6.077 0 6.077
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 145.342 0 145.342 145.599 0 145.599
CARİ VERGİ VARLIĞI
550 0 550 993 0 993
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 15.610 0 15.610 15.628 0 15.628
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 23.796 0 23.796 12.121 0 12.121
VARLIKLAR TOPLAMI
740.780 1.281.786 2.022.566 657.740 1.067.763 1.725.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 106.665 652.480 759.145 69.198 597.457 666.655
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 398 4.477 4.875 6.192 0 6.192
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 27.505 594.321 621.826 7.815 468.149 475.964
Bonolar
27.505 0 27.505 7.815 0 7.815
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 594.321 594.321 0 468.149 468.149
FONLAR
13.379 43.577 56.956 10.103 4.868 14.971
Müstakrizlerin Fonları
13.379 43.577 56.956 10.103 4.868 14.971
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 4 4 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 4 4 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 115 0 115 147 0 147
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 12.147 0 12.147 10.388 0 10.388
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
699 0 699 551 0 551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.448 0 11.448 9.837 0 9.837
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 2.399 0 2.399 1.960 0 1.960
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 22.270 7 22.277 15.773 1.842 17.615
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 542.822 0 542.822 531.611 0 531.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
315 0 315 221 0 221
Kar Yedekleri
31.390 0 31.390 5.656 0 5.656
Yasal Yedekler
1.402 0 1.402 296 0 296
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
29.693 0 29.693 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
11.117 0 11.117 25.734 0 25.734
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 43 0 43
Dönem Net Kâr veya Zararı
11.117 0 11.117 25.691 0 25.691
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
727.700 1.294.866 2.022.566 653.187 1.072.316 1.725.503
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 59.162 76.200 30.956 38.845
Kredilerden Alınan Faizler
49.454 58.743 26.203 31.165
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2 1.166 2 609
Bankalardan Alınan Faizler
549 3.031 115 774
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.829 8.197 326 3.697
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.967 3.980 2.718 2.140
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
917 844 503 458
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.050 3.136 2.215 1.682
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.258 951 1.567 448
Diğer Faiz Gelirleri
103 132 25 12
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -23.166 -22.967 -12.810 -11.029
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler