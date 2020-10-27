***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2020 18:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 17.288 17.376 0 17.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 47 0 5.655 43 17.288 523.033 0 523.033
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -137 0 0 0 21.673 21.536 0 21.536
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 84 0 31.390 0 21.673 553.147 0 553.147
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
197.946 395.834 593.780 213.337 166.662 379.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 166.375 283.670 450.045 201.464 154.925 356.389
Teminat Mektupları
166.375 224.778 391.153 201.464 130.567 332.031
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
166.375 224.778 391.153 201.464 130.567 332.031
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 5.324 5.324 0 598 598
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 5.324 5.324 0 598 598
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 53.568 53.568 0 23.760 23.760
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 9.038 15.992 25.030 17 0 17
Cayılamaz Taahhütler
9.038 15.992 25.030 17 0 17
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.566 3.548 7.114 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.472 12.444 17.916 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 22.533 96.172 118.705 11.856 11.737 23.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.533 96.172 118.705 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 11.737 11.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 11.856 0 11.856
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.533 96.172 118.705 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 59.838 59.838 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
22.533 36.334 58.867 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.580.720 1.846.466 3.427.186 843.459 1.263.974 2.107.433
EMANET KIYMETLER
12.954 0 12.954 7.288 0 7.288
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.397 0 12.397 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
557 0 557 6.152 0 6.152
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 1.136 0 1.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.567.716 1.712.288 3.280.004 824.265 1.144.866 1.969.131
Menkul Kıymetler
156.337 116.283 272.620 57.278 89.100 146.378
Teminat Senetleri
265.401 111.804 377.205 175.064 68.546 243.610
Emtia
69.423 0 69.423 63.552 0 63.552
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
447.242 108.710 555.952 332.242 0 332.242
Diğer Rehinli Kıymetler
629.313 1.375.491 2.004.804 196.129 987.220 1.183.349
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
50 134.178 134.228 11.906 119.108 131.014
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.778.666 2.242.300 4.020.966 1.056.796 1.430.636 2.487.432
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.893 51.938
Alınan Faizler
83.151 116.691
Ödenen Faizler
-42.128 -35.098
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.677 3.019
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.298 637
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.653 670
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.835 -11.753
Ödenen Vergiler
-3.999 -13.405
Diğer
(5.6.2) -12.924 -8.823
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-87.750 -120.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.575 2.787
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.822 -20.192
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-136.107 -190.757
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -2.231 -354
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.363 16.049
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 42.978 72.292
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-71.857 -68.237
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.431 -33.927
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-871 -2.627
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.631 -12.820
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.816 1.773
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-48.801 -20.253
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
35.056 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
66.616 101.707
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
188.283 223.344
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-121.586 -121.532
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-81 -105
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 30.128 8.895
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.456 8.438
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 190.631 100.987
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 193.087 109.425
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.673 17.288 10.556 4.174
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-137 88 -231 196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-137 88 -231 196
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-175 113 -296 252
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -25 65 -56
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.536 17.376 10.325 4.370
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
62.791 310.802 373.593 168.154 162.324 330.478
Nakit ve Nakit Benzerleri
36.103 304.648 340.751 151.330 162.192 313.522
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 4.323 148.250 152.573 3.692 123.039 126.731
Bankalar
(5.1.3) 137 156.398 156.535 757 39.153 39.910
Para Piyasalarından Alacaklar
32.011 0 32.011 147.045 0 147.045
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-368 0 -368 -164 0 -164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 1.485 5.912 7.397 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 5.912 5.912 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.485 0 1.485 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 24.464 0 24.464 16.824 0 16.824
Devlet Borçlanma Senetleri
14.295 0 14.295 4.620 0 4.620
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
2.510 0 2.510 4.545 0 4.545
Türev Finansal Varlıklar
739 242 981 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 739 242 981 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
380.182 1.182.017 1.562.199 218.930 905.439 1.124.369
Krediler
(5.1.5) 384.483 1.030.653 1.415.136 257.246 803.289 1.060.535
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 44.200 33.401 77.601 6.920 25.594 32.514
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 120.954 120.954 0 79.975 79.975
Devlet Borçlanma Senetleri
0 46.383 46.383 0 29.918 29.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 74.571 74.571 0 50.057 50.057
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -48.501 -2.991 -51.492 -45.236 -3.419 -48.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 89.130 0 89.130 90.238 0 90.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 5.097 0 5.097 6.077 0 6.077
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
5.097 0 5.097 6.077 0 6.077
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 145.102 0 145.102 145.599 0 145.599
CARİ VERGİ VARLIĞI
517 0 517 993 0 993
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 15.806 0 15.806 15.628 0 15.628
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 23.351 1.410 24.761 12.121 0 12.121
VARLIKLAR TOPLAMI
721.976 1.494.229 2.216.205 657.740 1.067.763 1.725.503
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 95.655 763.572 859.227 69.198 597.457 666.655
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 413 5.111 5.524 6.192 0 6.192
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 18.520 674.573 693.093 7.815 468.149 475.964
Bonolar
18.520 0 18.520 7.815 0 7.815
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 674.573 674.573 0 468.149 468.149
FONLAR
12.551 51.351 63.902 10.103 4.868 14.971
Müstakrizlerin Fonları
12.551 51.351 63.902 10.103 4.868 14.971
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 0 15 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 15 0 15 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 92 0 92 147 0 147
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 14.019 0 14.019 10.388 0 10.388
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
789 0 789 551 0 551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13.230 0 13.230 9.837 0 9.837
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 4.714 0 4.714 1.960 0 1.960
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 22.080 392 22.472 15.773 1.842 17.615
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 553.147 0 553.147 531.611 0 531.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
84 0 84 221 0 221
Kar Yedekleri
31.390 0 31.390 5.656 0 5.656
Yasal Yedekler
1.402 0 1.402 296 0 296
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
29.693 0 29.693 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
21.673 0 21.673 25.734 0 25.734
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 43 0 43
Dönem Net Kâr veya Zararı
21.673 0 21.673 25.691 0 25.691
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
721.206 1.494.999 2.216.205 653.187 1.072.316 1.725.503
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 93.823 111.100 34.661 34.900
Kredilerden Alınan Faizler
78.686 85.883 29.232 27.140
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47 1.566 45 400
Bankalardan Alınan Faizler
685 3.307 136 276
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.237 12.791 408 4.594
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.056 6.073 3.089 2.093
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.581 1.368 664 524
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.475 4.705 2.425 1.569
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.004 1.347 1.746 396
Diğer Faiz Gelirleri
108 133 5 1
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -37.955 -33.363 -14.789 -10.396
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.627 -15.625 -7.962 -4.865
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-770 -70 -293 -62
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.694 -16.172 -6.354 -4.997
Kiralama Faiz Giderleri
-18 -15 -5 -6
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -846 -1.481 -175 -466
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
55.868 77.737 19.872 24.504
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.043 3.285 1.188 520
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.317 4.318 1.643 872
Gayri Nakdi Kredilerden
2.869 3.082 1.337 804
Diğer
(5.4.12) 1.448 1.236 306 68
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.274 -1.033 -455 -352
Gayri Nakdi Kredilere
-347 -377 -129 -94
Diğer
(5.4.12) -927 -656 -326 -258
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 6.084 -3.542 3.697 -2.153
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 128 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
7.762 -4.801 1.170 -2.407
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.678 1.131 2.527 254
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 4.331 4.722 1.382 4.261
FAALİYET BRÜT KÂRI
69.326 82.202 26.139 27.132
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -9.011 -36.925 -1.266 -14.057
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -15 0 -15 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-15.036 -11.629 -5.193 -3.929
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -17.364 -11.422 -6.034 -3.863
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
27.900 22.226 13.631 5.283
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 27.900 22.226 13.631 5.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -6.227 -4.938 -3.075 -1.109
Cari Vergi Karşılığı
-6.367 -10.009 -3.206 -719
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.214 5.186 6 5.186
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.074 -115 125 -5.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 21.673 17.288 10.556 4.174
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 21.673 17.288 10.556 4.174
Grubun Karı (Zararı)
21.673 17.288 10.556 4.174
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,04330000 0,03460000 0,02110000 0,00840000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884398
BIST