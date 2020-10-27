***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 17.288 17.376 0 17.376Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 47 0 5.655 43 17.288 523.033 0 523.033Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -137 0 0 0 21.673 21.536 0 21.536Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 84 0 31.390 0 21.673 553.147 0 553.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER197.946 395.834 593.780 213.337 166.662 379.999GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 166.375 283.670 450.045 201.464 154.925 356.389Teminat Mektupları166.375 224.778 391.153 201.464 130.567 332.031Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları166.375 224.778 391.153 201.464 130.567 332.031Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 5.324 5.324 0 598 598Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 5.324 5.324 0 598 598Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 53.568 53.568 0 23.760 23.760Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 9.038 15.992 25.030 17 0 17Cayılamaz Taahhütler9.038 15.992 25.030 17 0 17Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.566 3.548 7.114 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 17 0 17Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.472 12.444 17.916 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 22.533 96.172 118.705 11.856 11.737 23.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler22.533 96.172 118.705 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 11.856 11.737 23.593Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 11.737 11.737Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 11.856 0 11.856Para ve Faiz Swap İşlemleri22.533 96.172 118.705 0 0 0Swap Para Alım İşlemleri0 59.838 59.838 0 0 0Swap Para Satım İşlemleri22.533 36.334 58.867 0 0 0Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.580.720 1.846.466 3.427.186 843.459 1.263.974 2.107.433EMANET KIYMETLER12.954 0 12.954 7.288 0 7.288Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler12.397 0 12.397 0 0 0Tahsile Alınan Çekler557 0 557 6.152 0 6.152Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 1.136 0 1.136Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.567.716 1.712.288 3.280.004 824.265 1.144.866 1.969.131Menkul Kıymetler156.337 116.283 272.620 57.278 89.100 146.378Teminat Senetleri265.401 111.804 377.205 175.064 68.546 243.610Emtia69.423 0 69.423 63.552 0 63.552Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul447.242 108.710 555.952 332.242 0 332.242Diğer Rehinli Kıymetler629.313 1.375.491 2.004.804 196.129 987.220 1.183.349Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER50 134.178 134.228 11.906 119.108 131.014BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.778.666 2.242.300 4.020.966 1.056.796 1.430.636 2.487.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.893 51.938Alınan Faizler83.151 116.691Ödenen Faizler-42.128 -35.098Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar2.677 3.019Elde Edilen Diğer Kazançlar1.298 637Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar2.653 670Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.835 -11.753Ödenen Vergiler-3.999 -13.405Diğer(5.6.2) -12.924 -8.823Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-87.750 -120.175Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.575 2.787Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış7.822 -20.192Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-136.107 -190.757Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -2.231 -354Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.363 16.049Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 42.978 72.292Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-71.857 -68.237YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.431 -33.927İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-871 -2.627Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.631 -12.820Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar11.816 1.773Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-48.801 -20.253Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar35.056 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit66.616 101.707Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit188.283 223.344Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-121.586 -121.532İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-81 -105Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 30.128 8.895Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.456 8.438Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 190.631 100.987Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 193.087 109.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)21.673 17.288 10.556 4.174DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-137 88 -231 196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-137 88 -231 196Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-175 113 -296 252Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -25 65 -56TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.536 17.376 10.325 4.370Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)62.791 310.802 373.593 168.154 162.324 330.478Nakit ve Nakit Benzerleri36.103 304.648 340.751 151.330 162.192 313.522Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 4.323 148.250 152.573 3.692 123.039 126.731Bankalar(5.1.3) 137 156.398 156.535 757 39.153 39.910Para Piyasalarından Alacaklar32.011 0 32.011 147.045 0 147.045Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-368 0 -368 -164 0 -164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 1.485 5.912 7.397 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 5.912 5.912 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.485 0 1.485 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 24.464 0 24.464 16.824 0 16.824Devlet Borçlanma Senetleri14.295 0 14.295 4.620 0 4.620Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar2.510 0 2.510 4.545 0 4.545Türev Finansal Varlıklar739 242 981 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 739 242 981 0 132 132Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)380.182 1.182.017 1.562.199 218.930 905.439 1.124.369Krediler(5.1.5) 384.483 1.030.653 1.415.136 257.246 803.289 1.060.535Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 44.200 33.401 77.601 6.920 25.594 32.514Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 120.954 120.954 0 79.975 79.975Devlet Borçlanma Senetleri0 46.383 46.383 0 29.918 29.918Diğer Finansal Varlıklar0 74.571 74.571 0 50.057 50.057Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -48.501 -2.991 -51.492 -45.236 -3.419 -48.655SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 89.130 0 89.130 90.238 0 90.238MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 5.097 0 5.097 6.077 0 6.077Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.097 0 5.097 6.077 0 6.077YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 145.102 0 145.102 145.599 0 145.599CARİ VERGİ VARLIĞI517 0 517 993 0 993ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 15.806 0 15.806 15.628 0 15.628DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 23.351 1.410 24.761 12.121 0 12.121VARLIKLAR TOPLAMI721.976 1.494.229 2.216.205 657.740 1.067.763 1.725.503YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 95.655 763.572 859.227 69.198 597.457 666.655PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 413 5.111 5.524 6.192 0 6.192İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 18.520 674.573 693.093 7.815 468.149 475.964Bonolar18.520 0 18.520 7.815 0 7.815Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 674.573 674.573 0 468.149 468.149FONLAR12.551 51.351 63.902 10.103 4.868 14.971Müstakrizlerin Fonları12.551 51.351 63.902 10.103 4.868 14.971Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER15 0 15 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 15 0 15 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 92 0 92 147 0 147KARŞILIKLAR(5.2.9) 14.019 0 14.019 10.388 0 10.388Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı789 0 789 551 0 551Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar13.230 0 13.230 9.837 0 9.837CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 4.714 0 4.714 1.960 0 1.960ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 22.080 392 22.472 15.773 1.842 17.615ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 553.147 0 553.147 531.611 0 531.611Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler84 0 84 221 0 221Kar Yedekleri31.390 0 31.390 5.656 0 5.656Yasal Yedekler1.402 0 1.402 296 0 296Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler29.693 0 29.693 5.065 0 5.065Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar21.673 0 21.673 25.734 0 25.734Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 43 0 43Dönem Net Kâr veya Zararı21.673 0 21.673 25.691 0 25.691YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI721.206 1.494.999 2.216.205 653.187 1.072.316 1.725.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 93.823 111.100 34.661 34.900Kredilerden Alınan Faizler78.686 85.883 29.232 27.140Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler47 1.566 45 400Bankalardan Alınan Faizler685 3.307 136 276Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.237 12.791 408 4.594Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.056 6.073 3.089 2.093Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.581 1.368 664 524İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.475 4.705 2.425 1.569Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4.004 1.347 1.746 396Diğer Faiz Gelirleri108 133 5 1FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -37.955 -33.363 -14.789 -10.396Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-19.627 -15.625 -7.962 -4.865Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-770 -70 -293 -62İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-16.694 -16.172 -6.354 -4.997Kiralama Faiz Giderleri-18 -15 -5 -6Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -846 -1.481 -175 -466NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ55.868 77.737 19.872 24.504NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.043 3.285 1.188 520Alınan Ücret ve Komisyonlar4.317 4.318 1.643 872Gayri Nakdi Kredilerden2.869 3.082 1.337 804Diğer(5.4.12) 1.448 1.236 306 68Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.274 -1.033 -455 -352Gayri Nakdi Kredilere-347 -377 -129 -94Diğer(5.4.12) -927 -656 -326 -258TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 6.084 -3.542 3.697 -2.153Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)0 128 0 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)7.762 -4.801 1.170 -2.407Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.678 1.131 2.527 254DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 4.331 4.722 1.382 4.261FAALİYET BRÜT KÂRI69.326 82.202 26.139 27.132BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -9.011 -36.925 -1.266 -14.057DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -15 0 -15 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-15.036 -11.629 -5.193 -3.929DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -17.364 -11.422 -6.034 -3.863NET FAALİYET KARI (ZARARI)27.900 22.226 13.631 5.283BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 27.900 22.226 13.631 5.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -6.227 -4.938 -3.075 -1.109Cari Vergi Karşılığı-6.367 -10.009 -3.206 -719Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi1.214 5.186 6 5.186Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-1.074 -115 125 -5.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 21.673 17.288 10.556 4.174DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 21.673 17.288 10.556 4.174Grubun Karı (Zararı)21.673 17.288 10.556 4.174Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,04330000 0,03460000 0,02110000 0,00840000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884398BIST