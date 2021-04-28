***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8.477 8.484 0 8.484Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 228 0 31.390 0 8.477 540.095 0 540.095Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 -57 0 0 0 13.763 13.706 0 13.706Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 -153 0 62.766 0 13.763 576.376 0 576.376Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER163.783 323.899 487.682 205.515 339.715 545.230GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 157.476 181.296 338.772 165.346 167.280 332.626Teminat Mektupları157.476 93.875 251.351 165.346 126.473 291.819Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları157.476 93.875 251.351 165.346 126.473 291.819Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 87.421 87.421 0 40.807 40.807Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 6.307 14.213 20.520 7.718 14.715 22.433Cayılamaz Taahhütler6.307 14.213 20.520 7.718 14.715 22.433Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri835 830 1.665 2.246 2.226 4.472Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.472 13.383 18.855 5.472 12.489 17.961Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171Swap Para Alım İşlemleri0 64.893 64.893 9.661 84.789 94.450Swap Para Satım İşlemleri0 63.497 63.497 22.790 72.931 95.721Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.413.630 2.298.672 4.712.302 2.318.912 2.096.503 4.415.415EMANET KIYMETLER36.799 0 36.799 5.119 0 5.119Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler36.277 0 36.277 3.604 0 3.604Tahsile Alınan Çekler522 0 522 1.515 0 1.515Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER2.376.781 2.253.030 4.629.811 2.301.249 2.035.361 4.336.610Menkul Kıymetler145.545 258.576 404.121 199.268 230.426 429.694Teminat Senetleri292.236 113.512 405.748 291.072 102.621 393.693Emtia328.119 209.602 537.721 322.999 189.537 512.536Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul846.051 535.991 1.382.042 865.051 484.208 1.349.259Diğer Rehinli Kıymetler764.830 1.135.349 1.900.179 622.859 1.028.569 1.651.428Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER50 45.642 45.692 12.544 61.142 73.686BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.577.413 2.622.571 5.199.984 2.524.427 2.436.218 4.960.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.126 986Alınan Faizler34.133 23.193Ödenen Faizler-15.534 -15.902Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar841 616Elde Edilen Diğer Kazançlar600 365Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar140 824Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-11.402 -3.773Ödenen Vergiler-2.207 -798Diğer(5.6.2) -4.445 -3.539Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-71.018 -65.061Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-4.468 14.224Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-143.329 -127.812Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -384 240Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)84.156 -184Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) -6.993 48.471Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-68.892 -64.075YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-19.073 -33.453İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.655 -385Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.320 -9.415Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 2.000Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.098 -26.213Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 560Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit43.004 14.432Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit111.000 37.093Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-67.974 -22.638İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-22 -23Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 479 7.599Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-44.482 -75.497Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 163.361 190.631Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 118.879 115.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)13.763 8.477DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-57 7Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-57 7Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-71 9Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 -2TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.706 8.484Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)68.874 252.092 320.966 64.098 273.939 338.037Nakit ve Nakit Benzerleri34.248 242.228 276.476 31.283 268.006 299.289Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 13.748 206.684 220.432 6.083 149.017 155.100Bankalar(5.1.3) 2.831 35.544 38.375 2.522 118.989 121.511Para Piyasalarından Alacaklar18.009 0 18.009 23.011 0 23.011Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-340 0 -340 -333 0 -333Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 2.744 8.475 11.219 1.472 5.933 7.405Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 8.475 8.475 0 5.933 5.933Diğer Finansal Varlıklar2.744 0 2.744 1.472 0 1.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 31.878 0 31.878 30.850 0 30.850Devlet Borçlanma Senetleri13.990 0 13.990 14.039 0 14.039Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar10.229 0 10.229 9.152 0 9.152Türev Finansal Varlıklar4 1.389 1.393 493 0 493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 4 1.389 1.393 493 0 493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)520.591 1.324.638 1.845.229 419.389 1.146.377 1.565.766Krediler(5.1.5) 510.717 1.106.606 1.617.323 404.170 980.596 1.384.766Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 62.344 71.921 134.265 57.377 50.792 108.169Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 147.795 147.795 0 116.776 116.776Devlet Borçlanma Senetleri0 66.641 66.641 0 45.092 45.092Diğer Finansal Varlıklar0 81.154 81.154 0 71.684 71.684Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -52.470 -1.684 -54.154 -42.158 -1.787 -43.945SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 88.493 0 88.493 88.878 0 88.878MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 7.662 0 7.662 6.849 0 6.849Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.662 0 7.662 6.849 0 6.849YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 144.627 0 144.627 144.862 0 144.862CARİ VERGİ VARLIĞI1.814 0 1.814 632 0 632ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 12.156 0 12.156 13.746 0 13.746DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 19.149 55 19.204 20.639 0 20.639VARLIKLAR TOPLAMI863.366 1.576.785 2.440.151 759.093 1.420.316 2.179.409YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 165.391 787.004 952.395 92.529 710.695 803.224PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 33.876 24.007 57.883 48.168 5.095 53.263İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 43.224 724.493 767.717 0 647.016 647.016Bonolar43.224 0 43.224 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 724.493 724.493 0 647.016 647.016FONLAR4.103 483 4.586 3.019 21.493 24.512Müstakrizlerin Fonları4.103 483 4.586 3.019 21.493 24.512Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 118 1.312 1.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 0 0 118 1.312 1.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 163 0 163 178 0 178KARŞILIKLAR(5.2.9) 5.004 0 5.004 17.597 0 17.597Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı789 0 789 808 0 808Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.215 0 4.215 16.789 0 16.789CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 6.998 0 6.998 3.819 0 3.819ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 50.715 18.314 69.029 35.549 30.151 65.700ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 576.376 0 576.376 562.670 0 562.670Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-153 0 -153 -96 0 -96Kar Yedekleri62.766 0 62.766 31.390 0 31.390Yasal Yedekler2.971 0 2.971 1.402 0 1.402Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler59.500 0 59.500 29.693 0 29.693Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar13.763 0 13.763 31.376 0 31.376Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı13.763 0 13.763 31.376 0 31.376YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI885.850 1.554.301 2.440.151 763.647 1.415.762 2.179.409Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 42.435 28.206Kredilerden Alınan Faizler33.304 23.251Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler248 0Bankalardan Alınan Faizler130 434Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.837 1.503Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.266 2.249Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar789 414İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.477 1.835Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3.641 691Diğer Faiz Gelirleri9 78FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -19.672 -10.356Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-10.753 -5.159Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.083 -279İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.227 -4.686Kiralama Faiz Giderleri-7 -5Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -602 -227NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.763 17.850NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ1.661 741Alınan Ücret ve Komisyonlar2.667 1.079Gayri Nakdi Kredilerden1.118 779Diğer(5.4.12) 1.549 300Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.006 -338Gayri Nakdi Kredilere-113 -86Diğer(5.4.12) -893 -252TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 6.341 2.077Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.209 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.754 4.120Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.378 -2.043DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 8.408 2.345FAALİYET BRÜT KÂRI39.173 23.013BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -11.222 -1.975DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-5.242 -4.559DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -5.421 -5.585NET FAALİYET KARI (ZARARI)17.288 10.894BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 17.288 10.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -3.525 -2.417Cari Vergi Karşılığı-1.921 -1.785Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.077 -1.704Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.473 1.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 13.763 8.477DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 13.763 8.477Grubun Karı (Zararı)13.763 8.477Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutar ile gösterilmiştir) 0,02750000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931898BIST