***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 11.117 11.211 0 11.211Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 31.390 0 11.117 542.822 0 542.822Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 26.019 26.070 0 26.070Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 62.766 0 26.019 588.740 0 588.740Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER215.957 475.728 691.685 205.515 339.715 545.230GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 152.407 303.242 455.649 165.346 167.280 332.626Teminat Mektupları152.407 114.245 266.652 165.346 126.473 291.819Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları152.407 114.245 266.652 165.346 126.473 291.819Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 188.997 188.997 0 40.807 40.807Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 6.050 16.282 22.332 7.718 14.715 22.433Cayılamaz Taahhütler6.050 16.282 22.332 7.718 14.715 22.433Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri578 4.202 4.780 2.246 2.226 4.472Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.472 12.080 17.552 5.472 12.489 17.961Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 57.500 156.204 213.704 32.451 157.720 190.171Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler57.500 156.204 213.704 32.451 157.720 190.171Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri57.500 52.483 109.983 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 52.483 52.483 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri57.500 0 57.500 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 103.721 103.721 32.451 157.720 190.171Swap Para Alım İşlemleri0 52.096 52.096 9.661 84.789 94.450Swap Para Satım İşlemleri0 51.625 51.625 22.790 72.931 95.721Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.689.946 2.293.920 4.983.866 2.318.912 2.096.503 4.415.415EMANET KIYMETLER72.163 0 72.163 5.119 0 5.119Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler70.540 0 70.540 3.604 0 3.604Tahsile Alınan Çekler1.623 0 1.623 1.515 0 1.515Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER2.560.233 2.187.121 4.747.354 2.301.249 2.035.361 4.336.610Menkul Kıymetler96.645 269.586 366.231 199.268 230.426 429.694Teminat Senetleri290.559 118.474 409.033 291.072 102.621 393.693Emtia478.524 219.465 697.989 322.999 189.537 512.536Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul941.051 561.052 1.502.103 865.051 484.208 1.349.259Diğer Rehinli Kıymetler753.454 1.018.544 1.771.998 622.859 1.028.569 1.651.428Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER57.550 106.799 164.349 12.544 61.142 73.686BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI2.905.903 2.769.648 5.675.551 2.524.427 2.436.218 4.960.645Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı18.188 10.920Alınan Faizler78.039 55.679Ödenen Faizler-39.639 -26.620Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar3.980 1.704Elde Edilen Diğer Kazançlar1.587 787Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.130 1.275Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-16.167 -10.481Ödenen Vergiler-4.945 -2.624Diğer(5.6.2) -7.797 -8.800Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-83.823 -69.236Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.937 -4.618Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-12.201 73.606Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-195.476 -182.775Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -632 -830Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)147.734 10.788Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) -21.311 34.593Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-65.635 -58.316YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-13.562 -21.301İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.913 -501Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.320 -9.415Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.769 2.090Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-16.098 -47.909Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 34.434Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit77.483 75.440Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit198.920 150.151Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-121.390 -74.659İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-47 -52Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 9.621 15.972Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)7.907 11.795Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 163.361 190.631Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 171.268 202.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)26.019 11.117 12.256 2.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLER51 94 108 87Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar51 94 108 87Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri62 121 133 112Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11 -27 -25 -25TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.070 11.211 12.364 2.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)127.373 257.655 385.028 64.098 273.939 338.037Nakit ve Nakit Benzerleri97.398 246.191 343.589 31.283 268.006 299.289Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 14.492 172.084 186.576 6.083 149.017 155.100Bankalar(5.1.3) 18.103 74.107 92.210 2.522 118.989 121.511Para Piyasalarından Alacaklar65.160 0 65.160 23.011 0 23.011Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-357 0 -357 -333 0 -333Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 2.723 10.960 13.683 1.472 5.933 7.405Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 10.960 10.960 0 5.933 5.933Diğer Finansal Varlıklar2.723 0 2.723 1.472 0 1.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 27.252 0 27.252 30.850 0 30.850Devlet Borçlanma Senetleri10.037 0 10.037 14.039 0 14.039Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar9.556 0 9.556 9.152 0 9.152Türev Finansal Varlıklar0 504 504 493 0 493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 0 504 504 493 0 493Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)537.599 1.414.442 1.952.041 419.389 1.146.377 1.565.766Krediler(5.1.5) 529.001 1.197.260 1.726.261 404.170 980.596 1.384.766Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 59.695 62.856 122.551 57.377 50.792 108.169Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 155.526 155.526 0 116.776 116.776Devlet Borçlanma Senetleri0 70.536 70.536 0 45.092 45.092Diğer Finansal Varlıklar0 84.990 84.990 0 71.684 71.684Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -51.097 -1.200 -52.297 -42.158 -1.787 -43.945SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 88.021 0 88.021 88.878 0 88.878MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 7.085 0 7.085 6.849 0 6.849Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.085 0 7.085 6.849 0 6.849YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 144.390 0 144.390 144.862 0 144.862CARİ VERGİ VARLIĞI1.721 0 1.721 632 0 632ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 11.846 0 11.846 13.746 0 13.746DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 27.587 89 27.676 20.639 0 20.639VARLIKLAR TOPLAMI945.622 1.672.186 2.617.808 759.093 1.420.316 2.179.409YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 164.429 886.885 1.051.314 92.529 710.695 803.224PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 16.381 31.621 48.002 48.168 5.095 53.263İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 77.849 755.799 833.648 0 647.016 647.016Bonolar77.849 0 77.849 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 755.799 755.799 0 647.016 647.016FONLAR9.214 13.347 22.561 3.019 21.493 24.512Müstakrizlerin Fonları9.214 13.347 22.561 3.019 21.493 24.512Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER590 45 635 118 1.312 1.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 590 45 635 118 1.312 1.430Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 157 0 157 178 0 178KARŞILIKLAR(5.2.9) 8.555 0 8.555 17.597 0 17.597Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı917 0 917 808 0 808Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar7.638 0 7.638 16.789 0 16.789CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 5.818 0 5.818 3.819 0 3.819ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 45.060 13.318 58.378 35.549 30.151 65.700ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 588.740 0 588.740 562.670 0 562.670Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-45 0 -45 -96 0 -96Kar Yedekleri62.766 0 62.766 31.390 0 31.390Yasal Yedekler2.971 0 2.971 1.402 0 1.402Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler59.500 0 59.500 29.693 0 29.693Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.019 0 26.019 31.376 0 31.376Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı26.019 0 26.019 31.376 0 31.376Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI916.793 1.701.015 2.617.808 763.647 1.415.762 2.179.409Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 92.225 59.162 49.790 30.956Kredilerden Alınan Faizler73.426 49.454 40.122 26.203Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler736 2 488 2Bankalardan Alınan Faizler338 549 208 115Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.462 1.829 1.625 326Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.859 4.967 3.593 2.718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.512 917 723 503İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler5.347 4.050 2.870 2.215Finansal Kiralama Faiz Gelirleri7.395 2.258 3.754 1.567Diğer Faiz Gelirleri9 103 0 25FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -43.930 -23.166 -24.258 -12.810Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-24.810 -11.665 -14.057 -6.506Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.755 -477 -672 -198İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15.985 -10.340 -8.758 -5.654Kiralama Faiz Giderleri-19 -13 -12 -8Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -1.361 -671 -759 -444NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ48.295 35.996 25.532 18.146NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.362 1.855 1.701 1.114Alınan Ücret ve Komisyonlar5.248 2.674 2.581 1.595Gayri Nakdi Kredilerden1.893 1.532 775 753Diğer(5.4.12) 3.355 1.142 1.806 842Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.886 -819 -880 -481Gayri Nakdi Kredilere-226 -218 -113 -132Diğer(5.4.12) -1.660 -601 -767 -349TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 6.984 2.387 643 310Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.189 0 -20 0Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)60 6.592 -1.694 2.472Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)3.735 -4.205 2.357 -2.162DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 9.612 2.949 1.204 604FAALİYET BRÜT KÂRI68.253 43.187 29.080 20.174BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -11.232 -7.745 -10 -5.770DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-12.480 -9.843 -7.238 -5.284DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -10.606 -11.330 -5.185 -5.745NET FAALİYET KARI (ZARARI)33.935 14.269 16.647 3.375BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 33.935 14.269 16.647 3.375SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -7.916 -3.152 -4.391 -735Cari Vergi Karşılığı-6.027 -3.161 -4.106 -1.376Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.663 -1.199 -586 505Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.774 1.208 301 136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 26.019 11.117 12.256 2.640DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 26.019 11.117 12.256 2.640Grubun Karı (Zararı)26.019 11.117 12.256 2.640Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başınan Kâr (Zarar) 0,05200000 0,02220000 0,02450000 0,00530000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955518BIST