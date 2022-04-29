***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gel 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 1.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -153 0 0 62.766 0 13.763 576.376 0 576.376Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -394 0 0 0 0 30.061 29.667 0 29.667Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 -47.125 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.305 0 0 109.891 0 30.061 636.647 0 636.647Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER190.706 960.304 1.151.010 231.574 795.011 1.026.585GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 187.141 424.798 611.939 151.668 580.821 732.489Teminat Mektupları187.141 159.186 346.327 151.668 153.419 305.087Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları187.141 159.186 346.327 151.668 153.419 305.087Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 109.673 109.673Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 109.673 109.673Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 265.612 265.612 0 317.729 317.729Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 3.565 17.240 20.805 0 15.388 15.388Cayılamaz Taahhütler3.565 17.240 20.805 0 15.388 15.388Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri3.565 3.560 7.125 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 13.680 13.680 0 15.388 15.388Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708Swap Para Alım İşlemleri0 257.698 257.698 0 145.999 145.999Swap Para Satım İşlemleri0 260.568 260.568 79.906 52.803 132.709Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.299.158 3.244.194 6.543.352 2.938.397 2.721.906 5.660.303EMANET KIYMETLER57.425 89.813 147.238 35.076 2.666 37.742Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler55.694 89.813 145.507 33.824 2.666 36.490Tahsile Alınan Çekler1.731 0 1.731 1.252 0 1.252Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.174.491 3.020.759 6.195.250 2.787.894 2.602.645 5.390.539Menkul Kıymetler115.630 235.031 350.661 115.630 214.027 329.657Teminat Senetleri396.765 256.654 653.419 321.118 251.471 572.589Emtia635.517 561.631 1.197.148 515.483 331.856 847.339Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.141.051 950.053 2.091.104 965.051 869.248 1.834.299Diğer Rehinli Kıymetler885.528 1.017.390 1.902.918 870.612 936.043 1.806.655Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER67.242 133.622 200.864 115.427 116.595 232.022BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.489.864 4.204.498 7.694.362 3.169.971 3.516.917 6.686.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı52.407 2.126Alınan Faizler75.576 34.133Ödenen Faizler-42.851 -15.534Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar7.573 841Elde Edilen Diğer Kazançlar22.281 600Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.628 140Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.042 -11.402Ödenen Vergiler-4.980 -2.207Diğer(5.6.2) -6.778 -4.445Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-28.897 -71.018Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.927 0Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış11.859 -4.468Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-192.697 -143.329Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -80 -384Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)85.299 84.156Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 69.649 -6.993Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı23.510 -68.892YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-52.516 -19.073İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-275 -1.655Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-51.820 -1.320Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar43.059 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-71.833 -16.098Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar28.353 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.274 43.004Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit418.790 111.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-411.443 -67.974İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-73 -22Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 10.472 479Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-11.260 -44.482Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 174.422 163.361Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 163.162 118.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)30.061 13.763DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-394 -57Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-394 -57Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-492 -71Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler98 14TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.667 13.706Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)91.093 470.840 561.933 77.046 501.397 578.443Nakit ve Nakit Benzerleri27.655 445.362 473.017 10.078 483.120 493.198Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 24.910 274.040 298.950 7.592 276.177 283.769Bankalar(5.1.3) 3.294 171.322 174.616 2.967 206.943 209.910Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-549 0 -549 -481 0 -481Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 3.673 25.478 29.151 2.679 18.277 20.956Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 25.478 25.478 0 18.277 18.277Diğer Finansal Varlıklar3.673 0 3.673 2.679 0 2.679Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 59.762 0 59.762 50.685 0 50.685Devlet Borçlanma Senetleri43.407 0 43.407 39.205 0 39.205Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar8.696 0 8.696 3.821 0 3.821Türev Finansal Varlıklar3 0 3 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 3 0 3 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)797.164 2.321.235 3.118.399 677.541 2.030.857 2.708.398Krediler(5.1.5) 791.064 1.733.901 2.524.965 663.192 1.553.258 2.216.450Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 82.751 147.556 230.307 88.824 117.178 206.002Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 439.778 439.778 0 361.103 361.103Devlet Borçlanma Senetleri0 266.022 266.022 0 189.860 189.860Diğer Finansal Varlıklar0 173.756 173.756 0 171.243 171.243Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -76.651 0 -76.651 -74.475 -682 -75.157SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 87.300 0 87.300 87.982 0 87.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 7.275 0 7.275 7.784 0 7.784Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer7.275 0 7.275 7.784 0 7.784YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 143.676 0 143.676 143.910 0 143.910CARİ VERGİ VARLIĞI519 0 519 483 0 483ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 14.920 0 14.920 13.020 0 13.020DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 25.385 16 25.401 22.505 28 22.533VARLIKLAR TOPLAMI1.167.332 2.792.091 3.959.423 1.030.271 2.532.282 3.562.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 221.431 1.325.506 1.546.937 90.947 1.285.105 1.376.052PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 163.915 67.883 231.798 141.143 64.380 205.523İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 69.461 1.270.807 1.340.268 64.264 1.158.195 1.222.459Bonolar69.461 0 69.461 64.264 0 64.264Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 1.270.807 1.270.807 0 1.158.195 1.158.195FONLAR44.253 9.439 53.692 12.977 15.202 28.179Müstakrizlerin Fonları44.253 9.439 53.692 12.977 15.202 28.179Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 2.954 2.956 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 2 2.954 2.956 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 487 0 487 538 0 538KARŞILIKLAR(5.2.9) 16.336 0 16.336 15.969 0 15.969Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.408 0 1.408 1.349 0 1.349Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar14.928 0 14.928 14.620 0 14.620CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 13.454 0 13.454 8.526 0 8.526ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 67.291 49.557 116.848 52.709 45.504 98.213ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 636.647 0 636.647 606.980 0 606.980Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.305 0 -3.305 -2.911 0 -2.911Kar Yedekleri109.891 0 109.891 62.766 0 62.766Yasal Yedekler5.327 0 5.327 2.971 0 2.971Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler104.269 0 104.269 59.500 0 59.500Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar30.061 0 30.061 47.125 0 47.125Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı30.061 0 30.061 47.125 0 47.125Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.233.277 2.726.146 3.959.423 994.053 2.568.500 3.562.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 79.338 42.435Kredilerden Alınan Faizler62.146 33.304Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler551 248Bankalardan Alınan Faizler156 130Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler105 1.837Menkul Değerlerden Alınan Faizler10.543 3.266Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.130 789İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler7.413 2.477Finansal Kiralama Faiz Gelirleri5.837 3.641Diğer Faiz Gelirleri0 9FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -41.738 -19.672Mevduata Verilen Faizler0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-19.267 -10.753Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.805 -1.083İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-16.300 -7.227Kiralama Faiz Giderleri-23 -7Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -2.343 -602NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ37.600 22.763NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ8.278 1.661Alınan Ücret ve Komisyonlar11.162 2.667Gayri Nakdi Kredilerden1.477 1.118Diğer(5.4.12) 9.685 1.549Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.884 -1.006Gayri Nakdi Kredilere-122 -113Diğer(5.4.12) -2.762 -893TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 8.489 6.341Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.081 3.209Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.970 1.754Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)438 1.378DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 3.662 8.408FAALİYET BRÜT KÂRI58.029 39.173BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -2.797 -11.222DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-8.974 -5.242DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -6.877 -5.421NET FAALİYET KARI (ZARARI)39.381 17.288BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 39.381 17.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -9.320 -3.525Cari Vergi Karşılığı-11.122 -1.921Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.224 -3.077Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.026 1.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 30.061 13.763DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 30.061 13.763Grubun Karı (Zararı)30.061 13.763Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,06010000 0,02750000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025923BIST