***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2022 18:55
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gel 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 1.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -153 0 0 62.766 0 13.763 576.376 0 576.376
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -394 0 0 0 0 30.061 29.667 0 29.667
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 -47.125 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.305 0 0 109.891 0 30.061 636.647 0 636.647
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
190.706 960.304 1.151.010 231.574 795.011 1.026.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 187.141 424.798 611.939 151.668 580.821 732.489
Teminat Mektupları
187.141 159.186 346.327 151.668 153.419 305.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
187.141 159.186 346.327 151.668 153.419 305.087
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 109.673 109.673
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 109.673 109.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 265.612 265.612 0 317.729 317.729
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 3.565 17.240 20.805 0 15.388 15.388
Cayılamaz Taahhütler
3.565 17.240 20.805 0 15.388 15.388
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.565 3.560 7.125 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 13.680 13.680 0 15.388 15.388
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 518.266 518.266 79.906 198.802 278.708
Swap Para Alım İşlemleri
0 257.698 257.698 0 145.999 145.999
Swap Para Satım İşlemleri
0 260.568 260.568 79.906 52.803 132.709
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.299.158 3.244.194 6.543.352 2.938.397 2.721.906 5.660.303
EMANET KIYMETLER
57.425 89.813 147.238 35.076 2.666 37.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
55.694 89.813 145.507 33.824 2.666 36.490
Tahsile Alınan Çekler
1.731 0 1.731 1.252 0 1.252
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.174.491 3.020.759 6.195.250 2.787.894 2.602.645 5.390.539
Menkul Kıymetler
115.630 235.031 350.661 115.630 214.027 329.657
Teminat Senetleri
396.765 256.654 653.419 321.118 251.471 572.589
Emtia
635.517 561.631 1.197.148 515.483 331.856 847.339
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.141.051 950.053 2.091.104 965.051 869.248 1.834.299
Diğer Rehinli Kıymetler
885.528 1.017.390 1.902.918 870.612 936.043 1.806.655
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
67.242 133.622 200.864 115.427 116.595 232.022
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.489.864 4.204.498 7.694.362 3.169.971 3.516.917 6.686.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
52.407 2.126
Alınan Faizler
75.576 34.133
Ödenen Faizler
-42.851 -15.534
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.573 841
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22.281 600
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.628 140
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.042 -11.402
Ödenen Vergiler
-4.980 -2.207
Diğer
(5.6.2) -6.778 -4.445
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-28.897 -71.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.927 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
11.859 -4.468
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-192.697 -143.329
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -80 -384
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
85.299 84.156
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 69.649 -6.993
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.510 -68.892
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-52.516 -19.073
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-275 -1.655
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-51.820 -1.320
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.059 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-71.833 -16.098
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
28.353 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.274 43.004
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
418.790 111.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-411.443 -67.974
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-73 -22
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 10.472 479
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-11.260 -44.482
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 174.422 163.361
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 163.162 118.879
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.061 13.763
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-394 -57
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-394 -57
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-492 -71
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98 14
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.667 13.706
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
91.093 470.840 561.933 77.046 501.397 578.443
Nakit ve Nakit Benzerleri
27.655 445.362 473.017 10.078 483.120 493.198
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 24.910 274.040 298.950 7.592 276.177 283.769
Bankalar
(5.1.3) 3.294 171.322 174.616 2.967 206.943 209.910
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-549 0 -549 -481 0 -481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 3.673 25.478 29.151 2.679 18.277 20.956
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 25.478 25.478 0 18.277 18.277
Diğer Finansal Varlıklar
3.673 0 3.673 2.679 0 2.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 59.762 0 59.762 50.685 0 50.685
Devlet Borçlanma Senetleri
43.407 0 43.407 39.205 0 39.205
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
8.696 0 8.696 3.821 0 3.821
Türev Finansal Varlıklar
3 0 3 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 3 0 3 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
797.164 2.321.235 3.118.399 677.541 2.030.857 2.708.398
Krediler
(5.1.5) 791.064 1.733.901 2.524.965 663.192 1.553.258 2.216.450
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 82.751 147.556 230.307 88.824 117.178 206.002
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 439.778 439.778 0 361.103 361.103
Devlet Borçlanma Senetleri
0 266.022 266.022 0 189.860 189.860
Diğer Finansal Varlıklar
0 173.756 173.756 0 171.243 171.243
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -76.651 0 -76.651 -74.475 -682 -75.157
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 87.300 0 87.300 87.982 0 87.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 7.275 0 7.275 7.784 0 7.784
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.275 0 7.275 7.784 0 7.784
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 143.676 0 143.676 143.910 0 143.910
CARİ VERGİ VARLIĞI
519 0 519 483 0 483
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 14.920 0 14.920 13.020 0 13.020
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 25.385 16 25.401 22.505 28 22.533
VARLIKLAR TOPLAMI
1.167.332 2.792.091 3.959.423 1.030.271 2.532.282 3.562.553
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 221.431 1.325.506 1.546.937 90.947 1.285.105 1.376.052
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 163.915 67.883 231.798 141.143 64.380 205.523
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 69.461 1.270.807 1.340.268 64.264 1.158.195 1.222.459
Bonolar
69.461 0 69.461 64.264 0 64.264
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.270.807 1.270.807 0 1.158.195 1.158.195
FONLAR
44.253 9.439 53.692 12.977 15.202 28.179
Müstakrizlerin Fonları
44.253 9.439 53.692 12.977 15.202 28.179
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 2.954 2.956 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 2 2.954 2.956 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 487 0 487 538 0 538
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 16.336 0 16.336 15.969 0 15.969
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.408 0 1.408 1.349 0 1.349
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.928 0 14.928 14.620 0 14.620
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 13.454 0 13.454 8.526 0 8.526
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 67.291 49.557 116.848 52.709 45.504 98.213
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 636.647 0 636.647 606.980 0 606.980
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.305 0 -3.305 -2.911 0 -2.911
Kar Yedekleri
109.891 0 109.891 62.766 0 62.766
Yasal Yedekler
5.327 0 5.327 2.971 0 2.971
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
104.269 0 104.269 59.500 0 59.500
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
30.061 0 30.061 47.125 0 47.125
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
30.061 0 30.061 47.125 0 47.125
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.233.277 2.726.146 3.959.423 994.053 2.568.500 3.562.553
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 79.338 42.435
Kredilerden Alınan Faizler
62.146 33.304
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
551 248
Bankalardan Alınan Faizler
156 130
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
105 1.837
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.543 3.266
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.130 789
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.413 2.477
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
5.837 3.641
Diğer Faiz Gelirleri
0 9
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -41.738 -19.672
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.267 -10.753
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.805 -1.083
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.300 -7.227
Kiralama Faiz Giderleri
-23 -7
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -2.343 -602
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
37.600 22.763
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.278 1.661
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.162 2.667
Gayri Nakdi Kredilerden
1.477 1.118
Diğer
(5.4.12) 9.685 1.549
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.884 -1.006
Gayri Nakdi Kredilere
-122 -113
Diğer
(5.4.12) -2.762 -893
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 8.489 6.341
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.081 3.209
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.970 1.754
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
438 1.378
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 3.662 8.408
FAALİYET BRÜT KÂRI
58.029 39.173
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -2.797 -11.222
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-8.974 -5.242
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -6.877 -5.421
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.381 17.288
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 39.381 17.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -9.320 -3.525
Cari Vergi Karşılığı
-11.122 -1.921
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.224 -3.077
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.026 1.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 30.061 13.763
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 30.061 13.763
Grubun Karı (Zararı)
30.061 13.763
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,06010000 0,02750000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025923
BIST